Пісний "Наполеон": у цьому рецепті немає ні олії, ні яєць, ні молока

Ласуйте смакотою навіть під час посту

З 14 по 27 серпня християни дотримуються низки обмежень у зв’язку з Успенським постом. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби. Але що робити, якщо хочеться поласувати смачним десертом?

Приготувати "Наполеон" за рецептом Shuba. Вийде також смачно, як і класична версія улюбленого торта – гості не повірять, що ця смакота не містить яєць, вершкового масла, коров’ячого молока та сметани.

Як приготувати пісний торт "Наполеон"

Інгредієнти на 8 порцій

Для крему:

кокосове молоко — 400 мл;

вода — 300 мл;

цукор — 120 г;

цукор ванільний — 10 г;

кокосова стружка — 80 г;

борошно пшеничне — 50 г.

Для тесту:

борошно пшеничне — 350 г;

олія соняшникова — 100 мл;

сода харчова — 5 г;

оцет — 10 мл;

сіль — 1/8 ч. л.;

вода — 120 мл.

Спосіб приготування:

Для приготування крему в каструлі змішайте воду та кокосове молоко. В масу додайте цукор, ванільний цукор та кокосову стружку. Помішуючи, доведіть до кипіння і відставте на 10 хвилин. Додайте 50 г борошна, перемішайте, поставте на вогонь і варіть до консистенції густої сметани. Крем накрийте крем плівкою і залиште остигати. Для тіста просійте в миску борошно. Туди ж додайте сіль, соду, погашену оцтом, та олію. Розітріть масу пальцями до крихти, влийте 120-140 мл води та замісіть еластичне тісто. Отримане тісто розділіть на 10 шматочків. Кожен загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин. Через півгодини кожен шматочок розкотіть у тонкий корж. Випікайте на пергаменті протягом 5-7 хвилин при температурі 200°C. Готові коржі обріжте, змастіть кремом коржі та викладіть один на інший. Обрізки можете подрібнити та посипати зверху.

На десерт під час Успенського посту можна також приготувати пісний пиріг з яблуками за рецептом "Телеграфа". Смачного!