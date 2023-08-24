Постный "Наполеон": в этом рецепте нет ни масла, ни яиц, ни молока

Лакомитесь вкуснятиной даже во время поста

С 14 по 27 августа христиане соблюдают ряд ограничений в связи с Успенским постом. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. Но что делать, если хочется полакомиться вкусным десертом?

Приготовить "Наполеон" по рецепту Shuba. Получится также вкусно, как и классическая версия любимого торта — гости не поверят, что эта вкуснятина не содержит яиц, сливочного масла, коровьего молока и сметаны.

Как приготовить постный торт "Наполеон"

Ингредиенты на 8 порций

Для крема:

кокосовое молоко — 400 мл;

вода — 300 мл;

сахар — 120 г;

сахар ванильный — 10 г;

кокосовая стружка — 80 г;

мука пшеничная — 50 г.

Для теста:

мука пшеничная — 350 г;

масло подсолнечное — 100 мл;

сода пищевая — 5 г;

уксус — 10 мл;

соль — 1/8 ч. л.;

вода — 120 мл.

Способ приготовления:

Для приготовления крема в кастрюле смешайте воду и кокосовое молоко. В массу добавьте сахар, ванильный сахар и кокосовую стружку. Помешивая, доведите до кипения и отставьте в сторону на 10 минут. В массу добавьте 50 г муки, перемешайте, поставьте на огонь и варите до консистенции густой сметаны. Крем накройте крем пленкой и оставьте остывать. Для теста просейте в миску муку. Туда же добавьте соль, соду, погашенную уксусом, и масло. Разотрите массу пальцами до крошки, влейте 120-140 мл воды и замесите эластичное тесто. Полученное тесто разделите на 10 кусочков. Каждый заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут. Через полчаса каждый кусочек раскатайте в тонкий корж. Выпекайте каждый на пергаменте в течение 5-7 минут при температуре 200°C. Готовые коржи обрежьте, смажьте коржи кремом и выложите один на другой. Обрезки можете измельчить и посыпать сверху.

На десерт во время Успенского поста можно приготовить также постный пирог с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!