Постный "Наполеон": в этом рецепте нет ни масла, ни яиц, ни молока
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Лакомитесь вкуснятиной даже во время поста
С 14 по 27 августа христиане соблюдают ряд ограничений в связи с Успенским постом. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. Но что делать, если хочется полакомиться вкусным десертом?
Приготовить "Наполеон" по рецепту Shuba. Получится также вкусно, как и классическая версия любимого торта — гости не поверят, что эта вкуснятина не содержит яиц, сливочного масла, коровьего молока и сметаны.
Как приготовить постный торт "Наполеон"
Ингредиенты на 8 порций
Для крема:
- кокосовое молоко — 400 мл;
- вода — 300 мл;
- сахар — 120 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- кокосовая стружка — 80 г;
- мука пшеничная — 50 г.
Для теста:
- мука пшеничная — 350 г;
- масло подсолнечное — 100 мл;
- сода пищевая — 5 г;
- уксус — 10 мл;
- соль — 1/8 ч. л.;
- вода — 120 мл.
Способ приготовления:
- Для приготовления крема в кастрюле смешайте воду и кокосовое молоко. В массу добавьте сахар, ванильный сахар и кокосовую стружку. Помешивая, доведите до кипения и отставьте в сторону на 10 минут.
- В массу добавьте 50 г муки, перемешайте, поставьте на огонь и варите до консистенции густой сметаны. Крем накройте крем пленкой и оставьте остывать.
- Для теста просейте в миску муку. Туда же добавьте соль, соду, погашенную уксусом, и масло. Разотрите массу пальцами до крошки, влейте 120-140 мл воды и замесите эластичное тесто.
- Полученное тесто разделите на 10 кусочков. Каждый заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
- Через полчаса каждый кусочек раскатайте в тонкий корж. Выпекайте каждый на пергаменте в течение 5-7 минут при температуре 200°C.
- Готовые коржи обрежьте, смажьте коржи кремом и выложите один на другой. Обрезки можете измельчить и посыпать сверху.
На десерт во время Успенского поста можно приготовить также постный пирог с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!