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Ідеальний пісний сніданок: ситна запіканка за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Таку запіканку дуже легко приготувати Новина оновлена 24 серпня 2023, 13:12
Таку запіканку дуже легко приготувати. Фото shuba.life

Смачна і проста страва без тваринних компонентів

Ми розповідали, що приготувати з кабачків у піст. Тепер ділимось рецептом смачної солодкої страви без яєць та молока. Така пісна запіканка з кускусом і яблуком готується надзвичайно просто.

Страва виходить дуже легкою — адже у ній немає ні яєць, ні молока, ні вершкового масла. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Кускус — 300 г
  • Яблука — 3 шт.
  • Олія соняшникова — 40 г
  • Цукор — 60 г
  • Кориця мелена — 5 г
  • Мед — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Кускус заливаємо 600 мл окропу. Накриваємо і залишаємо на 10 хвилин — набухати.
  2. Яблука миємо, чистимо від шкірки та видаляємо серцевину. Нарізаємо м’якоть невеликими кубиками.
  3. У сотейнику розігріваємо олію і обсмажуємо кілька хвилин шматочки яблук. В кінці додаємо цукор, корицю, перемішуємо і готуємо ще 2 хвилини.
  4. Кускус змішуємо з яблучною масою, додаємо мед і перемішуємо. Форму для запікання змащуємо олією, викладаємо у неї підготовлену суміш і розрівнюємо лопаткою.
  5. Випікаємо запіканку 15-20 хвилин при температурі 180°C. Повинна утворитись золотиста скоринка.

Запіканка виходить дуже поживна — завдяки кус-кусу, і смачна. Також ми ділились рецептом пісної закуски з баклажанів.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Запіканка #Піст