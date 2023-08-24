Ідеальний пісний сніданок: ситна запіканка за лічені хвилини
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Смачна і проста страва без тваринних компонентів
Ми розповідали, що приготувати з кабачків у піст. Тепер ділимось рецептом смачної солодкої страви без яєць та молока. Така пісна запіканка з кускусом і яблуком готується надзвичайно просто.
Страва виходить дуже легкою — адже у ній немає ні яєць, ні молока, ні вершкового масла. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Кускус — 300 г
- Яблука — 3 шт.
- Олія соняшникова — 40 г
- Цукор — 60 г
- Кориця мелена — 5 г
- Мед — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Кускус заливаємо 600 мл окропу. Накриваємо і залишаємо на 10 хвилин — набухати.
- Яблука миємо, чистимо від шкірки та видаляємо серцевину. Нарізаємо м’якоть невеликими кубиками.
- У сотейнику розігріваємо олію і обсмажуємо кілька хвилин шматочки яблук. В кінці додаємо цукор, корицю, перемішуємо і готуємо ще 2 хвилини.
- Кускус змішуємо з яблучною масою, додаємо мед і перемішуємо. Форму для запікання змащуємо олією, викладаємо у неї підготовлену суміш і розрівнюємо лопаткою.
- Випікаємо запіканку 15-20 хвилин при температурі 180°C. Повинна утворитись золотиста скоринка.
Запіканка виходить дуже поживна — завдяки кус-кусу, і смачна. Також ми ділились рецептом пісної закуски з баклажанів.