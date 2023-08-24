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Идеальный постный завтрак: сытная запеканка в считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такую запеканку очень легко приготовить Новость обновлена 24 августа 2023, 13:12
Такую запеканку очень легко приготовить. Фото shuba.life

Вкусное и простое блюдо без животных компонентов

Мы рассказывали, что приготовить из кабачков в пост. Теперь делимся рецептом вкусного сладкого блюда без яиц и молока. Такая постная запеканка с кускусом и яблоком готовится очень просто.

Блюдо получается очень легким — ведь в нем нет ни яиц, ни молока, ни сливочного масла. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Кускус — 300 г
  • Яблоки – 3 шт.
  • Масло подсолнечное — 40 г
  • Сахар — 60 г
  • Корица молотая — 5 г
  • Мед – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Кускус заливаем 600 мл кипятка. Накрываем и оставляем на 10 минут – набухать.
  2. Яблоки моем, чистим от кожуры и удаляем сердцевину. Нарезаем мякоть небольшими кубиками.
  3. В сотейнике разогреваем масло и обжариваем несколько минут кусочки яблок. В конце добавляем сахар, корицу, перемешиваем и готовим еще 2 минуты.
  4. Кускус смешиваем с яблочной массой, добавляем мед и перемешиваем. Форму для запекания смазываем маслом, выкладываем в нее подготовленную смесь и разравниваем лопаткой.
  5. Выпекаем запеканку 15-20 минут при температуре 180°C. Должна образоваться золотистая корочка.

Запеканка получается очень питательная – благодаря кус-кусу, и вкусная. Также мы делились рецептом постной закуски из баклажанов.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Запеканка #Піст