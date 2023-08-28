Один інгредієнт – і страва розлетиться за секунду: ідеальне лечо готується за цим рецептом
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Така заготівля не варта і до зими — з’їдять швидко
Лечо – це класична угорська страва. У його складі обов’язково мають бути перець та помідори, а далі вже кожен кулінар видозмінює рецепт відповідно до своїх уподобань.
Ось і ми разом з Рixelinform трохи пофантазуємо і додамо до лечо один натуральний підсилювач смаку – мед. Але будьте готові — таку страву з’їдять відразу, як ви поставите її на стіл!
Як приготувати лечо
Інгредієнти:
- болгарський перець – 1-1,3 кг;
- свіжі помідори – 1 кг;
- мед натуральний – 6 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- лавровий лист – 2 шт.;
- перець чорний горошком – 6-7 шт.;
- олія – 4 ст. л.;
- сіль – 3 ст. л.;
- оцет (яблучний) – 3 ч. л.
Спосіб приготування:
- Перець мий, очищаємо від насіння і нарізаємо довгими скибочками.
- Помідори миємо, очищаємо від плодоніжок, нарізаємо та подрібнюємо у блендері чи м’ясорубці.
- Томатне пюре, що вийшло, відправляємо в каструлю, ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння, після чого солимо і додаємо болгарський перець.
- Накриваємо лечо кришкою та на малому вогні доводимо до кипіння. Помішуючи, варимо 15 хвилин.
- У масу додаємо олію, перець і мед, лаврове листя і подрібнений часник. Готуємо 10 хвилин на слабкому вогні, додаємо оцет і через 3 хвилини розливаємо банками. Лечо закочуємо, чекаємо, поки воно охолоне і забираємось на зберігання.
Якщо ви любите гострі страви, приготуйте гостре лечо за рецептом "Телеграфа". Смачного!