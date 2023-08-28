Один інгредієнт – і страва розлетиться за секунду: ідеальне лечо готується за цим рецептом

Така заготівля не варта і до зими — з’їдять швидко

Лечо – це класична угорська страва. У його складі обов’язково мають бути перець та помідори, а далі вже кожен кулінар видозмінює рецепт відповідно до своїх уподобань.

Ось і ми разом з Рixelinform трохи пофантазуємо і додамо до лечо один натуральний підсилювач смаку – мед. Але будьте готові — таку страву з’їдять відразу, як ви поставите її на стіл!

Як приготувати лечо

Інгредієнти:

болгарський перець – 1-1,3 кг;

свіжі помідори – 1 кг;

мед натуральний – 6 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

лавровий лист – 2 шт.;

перець чорний горошком – 6-7 шт.;

олія – 4 ст. л.;

сіль – 3 ст. л.;

оцет (яблучний) – 3 ч. л.

Спосіб приготування:

Перець мий, очищаємо від насіння і нарізаємо довгими скибочками. Помідори миємо, очищаємо від плодоніжок, нарізаємо та подрібнюємо у блендері чи м’ясорубці. Томатне пюре, що вийшло, відправляємо в каструлю, ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння, після чого солимо і додаємо болгарський перець. Накриваємо лечо кришкою та на малому вогні доводимо до кипіння. Помішуючи, варимо 15 хвилин. У масу додаємо олію, перець і мед, лаврове листя і подрібнений часник. Готуємо 10 хвилин на слабкому вогні, додаємо оцет і через 3 хвилини розливаємо банками. Лечо закочуємо, чекаємо, поки воно охолоне і забираємось на зберігання.

Якщо ви любите гострі страви, приготуйте гостре лечо за рецептом "Телеграфа". Смачного!