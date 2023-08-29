Приготує навіть дитина: найпростіший рецепт тертого пирога з волоськими горіхами

Смачний десерт для любителів простих рецептів

Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначається церковне свято – Горіховий Спас. Свято називається так тому, що цими днями відбувається дозрівання різних видів горіхів. Традиційно сьогодні збираються за одним столом та ласують частуваннями з горіхами та фруктами.

Якщо ви шукаєте рецепти з волоськими горіхами, то ви його знайшли. Горіховий пиріг від Shuba – дуже смачний десерт, що підійде для любителів простих рецептів. Він виходить дуже ситним і універсальним і ідеально підходить для свята, і для сімейного чаювання.

Як приготувати тертий пиріг з горіхами

Інгредієнти на 6 порцій:

борошно пшеничне — 600 г;

маргарин — 250 г;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 200 г;

сода харчова — 1 ч. л.

Для начинки:

волоські горіхи — 100 г;

варення абрикосове або будь-яке варення без кісточок — 200 г.

Спосіб приготування:

У просіяне борошно додайте розм’якшений маргарин, яйця, цукор, погашену оцтом соду і замісіть однорідне тісто. Розділіть його на дві частини. Одну частину тіста розкотіть за розміром форми для випікання. Змастіть форму маргарином і викладіть тісто. Зверху розподіліть рівномірним шаром варення та подрібнені ядра горіхів. Зверху на всю поверхню натріть другу половину тіста. Випікайте пиріг за температури 180°C 30 хвилин. Готовий пиріг перед подачею посипте цукровою пудрою.

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