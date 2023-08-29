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Приготує навіть дитина: найпростіший рецепт тертого пирога з волоськими горіхами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Тертий пиріг з волоськими горіхами доречний завжди
Тертий пиріг з волоськими горіхами доречний завжди. Фото shuba.life

Смачний десерт для любителів простих рецептів

Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначається церковне свято – Горіховий Спас. Свято називається так тому, що цими днями відбувається дозрівання різних видів горіхів. Традиційно сьогодні збираються за одним столом та ласують частуваннями з горіхами та фруктами.

Якщо ви шукаєте рецепти з волоськими горіхами, то ви його знайшли. Горіховий пиріг від Shuba – дуже смачний десерт, що підійде для любителів простих рецептів. Він виходить дуже ситним і універсальним і ідеально підходить для свята, і для сімейного чаювання.

Як приготувати тертий пиріг з горіхами

Інгредієнти на 6 порцій:

  • борошно пшеничне — 600 г;
  • маргарин — 250 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • сода харчова — 1 ч. л.

Для начинки:

  • волоські горіхи — 100 г;
  • варення абрикосове або будь-яке варення без кісточок — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. У просіяне борошно додайте розм’якшений маргарин, яйця, цукор, погашену оцтом соду і замісіть однорідне тісто. Розділіть його на дві частини. Одну частину тіста розкотіть за розміром форми для випікання.
  2. Змастіть форму маргарином і викладіть тісто. Зверху розподіліть рівномірним шаром варення та подрібнені ядра горіхів. Зверху на всю поверхню натріть другу половину тіста.
  3. Випікайте пиріг за температури 180°C 30 хвилин. Готовий пиріг перед подачею посипте цукровою пудрою.

А якщо класичні пироги набридли, приготуйте яблука у сирному тісті за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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