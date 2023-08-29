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Приготовит даже ребенок: простейший рецепт тертого пирога с грецкими орехами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Тертый пирог с грецкими орехами уместен всегд
Тертый пирог с грецкими орехами уместен всегд. Фото shuba.life

Вкусный десерт для любителей простых рецептов

Сегодня, 29 августа, в Украине отмечается церковный праздник — Ореховый Спас. Праздник называется так потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Традиционно сегодня собираются за одним столом и лакомятся угощениями с орехами и фруктами.

Если вы ищете рецепты с грецкими орехами, то вы его нашли. Ореховый пирог от Shuba — очень вкусный десерт, который подойдет для любителей простых рецептов. Он получается очень сытным и очень универсальным и идеально подходит для праздника, и для семейного чаепития.

Как приготовить тертый пирог с грецкими орехами

Ингредиенты на 6 порций:

  • мука пшеничная — 600 г;
  • маргарин — 250 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • сода пищевая — 1 ч. л.

Для начинки:

  • грецкие орехи — 100 г;
  • варенье абрикосовое или любое варенье без косточек — 200 г.

Способ приготовления:

  1. В просеянную муку добавьте размягченный маргарин, яйца, сахар, погашенную уксусом соду и замесите однородное тесто. Разделите его на две части. Одну часть теста раскатайте по размеру формы для выпечки.
  2. Смажьте форму маргарином и выложите в нее тесто. Сверху распределите равномерным слоем варенье и измельченные ядра орехов. Сверху на всю поверхность натрите вторую половину теста.
  3. Выпекайте пирог при температуре 180°C 30 минут. Готовый пирог перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

А если классические пироги надоели, приготовьте яблоки в творожном тесте по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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