Приготовит даже ребенок: простейший рецепт тертого пирога с грецкими орехами
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Вкусный десерт для любителей простых рецептов
Сегодня, 29 августа, в Украине отмечается церковный праздник — Ореховый Спас. Праздник называется так потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Традиционно сегодня собираются за одним столом и лакомятся угощениями с орехами и фруктами.
Если вы ищете рецепты с грецкими орехами, то вы его нашли. Ореховый пирог от Shuba — очень вкусный десерт, который подойдет для любителей простых рецептов. Он получается очень сытным и очень универсальным и идеально подходит для праздника, и для семейного чаепития.
Как приготовить тертый пирог с грецкими орехами
Ингредиенты на 6 порций:
- мука пшеничная — 600 г;
- маргарин — 250 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 200 г;
- сода пищевая — 1 ч. л.
Для начинки:
- грецкие орехи — 100 г;
- варенье абрикосовое или любое варенье без косточек — 200 г.
Способ приготовления:
- В просеянную муку добавьте размягченный маргарин, яйца, сахар, погашенную уксусом соду и замесите однородное тесто. Разделите его на две части. Одну часть теста раскатайте по размеру формы для выпечки.
- Смажьте форму маргарином и выложите в нее тесто. Сверху распределите равномерным слоем варенье и измельченные ядра орехов. Сверху на всю поверхность натрите вторую половину теста.
- Выпекайте пирог при температуре 180°C 30 минут. Готовый пирог перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
А если классические пироги надоели, приготовьте яблоки в творожном тесте по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!