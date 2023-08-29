Приготовит даже ребенок: простейший рецепт тертого пирога с грецкими орехами

Вкусный десерт для любителей простых рецептов

Сегодня, 29 августа, в Украине отмечается церковный праздник — Ореховый Спас. Праздник называется так потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Традиционно сегодня собираются за одним столом и лакомятся угощениями с орехами и фруктами.

Если вы ищете рецепты с грецкими орехами, то вы его нашли. Ореховый пирог от Shuba — очень вкусный десерт, который подойдет для любителей простых рецептов. Он получается очень сытным и очень универсальным и идеально подходит для праздника, и для семейного чаепития.

Как приготовить тертый пирог с грецкими орехами

Ингредиенты на 6 порций:

мука пшеничная — 600 г;

маргарин — 250 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 200 г;

сода пищевая — 1 ч. л.

Для начинки:

грецкие орехи — 100 г;

варенье абрикосовое или любое варенье без косточек — 200 г.

Способ приготовления:

В просеянную муку добавьте размягченный маргарин, яйца, сахар, погашенную уксусом соду и замесите однородное тесто. Разделите его на две части. Одну часть теста раскатайте по размеру формы для выпечки. Смажьте форму маргарином и выложите в нее тесто. Сверху распределите равномерным слоем варенье и измельченные ядра орехов. Сверху на всю поверхность натрите вторую половину теста. Выпекайте пирог при температуре 180°C 30 минут. Готовый пирог перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

А если классические пироги надоели, приготовьте яблоки в творожном тесте по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!