Найкраще для спекотного та бадьорого ранку: австрійський рецепт освіжаючого напою

Навряд чи хтось відмовиться від такого напою

Мабуть, кава – найпопулярніший напій у світі. Його давно перестали вважати лише ранковим і із задоволенням п’ють на сніданок, в обід та вечерю. На каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Кава настільки міцно увійшла до нашого життя, що без неї тепер нікуди. Але що робити під час літньої спеки ?

Приготувати освіжаючу каву глека за рецептом Shuba — це кава з додаванням морозива. Слово у перекладі з французької означає крижаний чи заморожений, але сам напій вигадали в Австрії. За легендою, один австрієць дуже запізнювався, але забіг у кафе за капучино. У бариста закінчилося молоко і він замінив його на морозиво.

Основою для глясе служить чорна заварена кава. На одну частину морозива потрібно брати три частини кави). Найкраще для глясе підходить класичний ванільний пломбір, але ви можете спробувати та з шоколадним морозивом.

Як приготувати каву глясе

Інгредієнти:

кава американо — 200 мл;

ванільне морозиво — 70 г;

цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Приготуйте каву будь-яким зручним для вас способом — в турці, кавомашині або просто залийте в чаші. Ванільне морозиво викладіть у чашку. Залийте морозиво приготованою кавою. На смак можна додати цукор. Кава глясе готова!

Холодна та освіжаюча кава можна ще приготувати за допомогою льоду за рецептом "Телеграфа". Пробуйте та освіжайтеся!