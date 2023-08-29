Лучшее для жаркого и бодрого утра: австрийский рецепт освежающего напитка

Вряд ли кто-то откажется от такого напитка

Пожалуй, кофе — самый популярный напиток в мире. Его давно перестали считать только утренним и с удовольствием пьют на завтрак, в обед и ужин. На кофе приглашают и назначают деловые встречи. Кофе настолько прочно вошел в нашу жизнь, что без него теперь никуда. Но что делать, во время летней жары?

Приготовить освежающий кофе глясе по рецепту Shuba — это кофе с добавлением мороженого. Слово в переводе с французского означает ледяной или замороженный, но сам напиток выдумали в Австрии. По легенде, один австриец очень опаздывал, но забежал в кафе за капучино. У бариста закончилось молоко и он заменил его мороженым.

Основой для глясе служит черный заваренный кофе. На одну часть мороженого необходимо брать три части кофе). Лучше всего для глясе подходит классический ванильный пломбир, но вы можете попробовать и с шоколадным мороженым.

Как приготовить кофе глясе

Ингредиенты:

кофе американо — 200 мл;

ванильное мороженое — 70 г;

сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Приготовьте кофе любым удобным для вас способом — в турке, кофемашине или просто залейте в чаше. Ванильное мороженое выложите в чашку. Залейте мороженое приготовленным кофе. По вкусу в напиток можно добавить сахар. Кофе глясе готово!

Холодный и освежающий кофе можно еще приготовить с помощью льда по рецепту "Телеграфа". Пробуйте и освежайтесь!