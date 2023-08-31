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Просто змішайте та відправте в духовку: бюджетна страва швидко нагодує всю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фантастична запіканка готується просто
Фантастична запіканка готується просто. Фото babusyni-retsepty

Найпростіша сезонна страва

З кабачків придумано мільйон рецептів – від овочів по-французьки до кабачкової ікри. І якщо здається, що ви все перепробували, скуштуйте запіканку з тунця та кабачка.

Така страва від "Бабусиних рецептів" не тільки незвичайна на смак, але ще й корисна. Ситна запіканка з підручних продуктів нагодує всю вашу родину.

Як приготувати запіканку з тунця та кабачка.

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • кріп – 1 пучок;
  • яйця – 3 шт.;
  • чорний перець — щіпка;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • розпушувач – ст. л.;
  • консервований тунець – 200 г;
  • варені яйця – 2 шт.;
  • сир – 100 г;
  • панірувальні сухарі — ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки миємо, видаляємо плодоніжки та натираємо на великій тертці. Кабачкову масу викладаємо в друшляк, солимо і залишаємо на 15 хвилин. Потім віджимаємо кабачкову масу від рідини та перекладаємо в миску.
  2. Цибулю миємо, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та відправляємо в кабачкову суміш.
  3. Кріп ріжемо, разом із сирими відправляємо в миску до цибулі та кабачків. Перчимо, додаємо майонез і ретельно перемішуємо.
  4. У суміш додаємо борошно і замішуємо тісто.
  5. Для начинки варимо яйця, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та змішуємо з тунцем. Сир натираємо на дрібну тертку, відправляємо в миску до тунця та яєць.
  6. Змащуємо форму для запікання олією, посипаємо дно панірувальними сухарями. Викладаємо половину кабачкової маси, вирівнюємо. Зверху викладаємо начинку, а на начинку другу частину кабачкової маси. Запікаємо у духовці при 180 градусах 40 хвилин.

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