Просто змішайте та відправте в духовку: бюджетна страва швидко нагодує всю родину
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Найпростіша сезонна страва
З кабачків придумано мільйон рецептів – від овочів по-французьки до кабачкової ікри. І якщо здається, що ви все перепробували, скуштуйте запіканку з тунця та кабачка.
Така страва від "Бабусиних рецептів" не тільки незвичайна на смак, але ще й корисна. Ситна запіканка з підручних продуктів нагодує всю вашу родину.
Як приготувати запіканку з тунця та кабачка.
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- кріп – 1 пучок;
- яйця – 3 шт.;
- чорний перець — щіпка;
- майонез – 2 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- розпушувач – ст. л.;
- консервований тунець – 200 г;
- варені яйця – 2 шт.;
- сир – 100 г;
- панірувальні сухарі — ст. л.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо, видаляємо плодоніжки та натираємо на великій тертці. Кабачкову масу викладаємо в друшляк, солимо і залишаємо на 15 хвилин. Потім віджимаємо кабачкову масу від рідини та перекладаємо в миску.
- Цибулю миємо, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та відправляємо в кабачкову суміш.
- Кріп ріжемо, разом із сирими відправляємо в миску до цибулі та кабачків. Перчимо, додаємо майонез і ретельно перемішуємо.
- У суміш додаємо борошно і замішуємо тісто.
- Для начинки варимо яйця, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та змішуємо з тунцем. Сир натираємо на дрібну тертку, відправляємо в миску до тунця та яєць.
- Змащуємо форму для запікання олією, посипаємо дно панірувальними сухарями. Викладаємо половину кабачкової маси, вирівнюємо. Зверху викладаємо начинку, а на начинку другу частину кабачкової маси. Запікаємо у духовці при 180 градусах 40 хвилин.
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