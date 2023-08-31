Просто змішайте та відправте в духовку: бюджетна страва швидко нагодує всю родину

Найпростіша сезонна страва

З кабачків придумано мільйон рецептів – від овочів по-французьки до кабачкової ікри. І якщо здається, що ви все перепробували, скуштуйте запіканку з тунця та кабачка.

Така страва від "Бабусиних рецептів" не тільки незвичайна на смак, але ще й корисна. Ситна запіканка з підручних продуктів нагодує всю вашу родину.

Як приготувати запіканку з тунця та кабачка.

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

кріп – 1 пучок;

яйця – 3 шт.;

чорний перець — щіпка;

майонез – 2 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

розпушувач – ст. л.;

консервований тунець – 200 г;

варені яйця – 2 шт.;

сир – 100 г;

панірувальні сухарі — ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачки миємо, видаляємо плодоніжки та натираємо на великій тертці. Кабачкову масу викладаємо в друшляк, солимо і залишаємо на 15 хвилин. Потім віджимаємо кабачкову масу від рідини та перекладаємо в миску. Цибулю миємо, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та відправляємо в кабачкову суміш. Кріп ріжемо, разом із сирими відправляємо в миску до цибулі та кабачків. Перчимо, додаємо майонез і ретельно перемішуємо. У суміш додаємо борошно і замішуємо тісто. Для начинки варимо яйця, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та змішуємо з тунцем. Сир натираємо на дрібну тертку, відправляємо в миску до тунця та яєць. Змащуємо форму для запікання олією, посипаємо дно панірувальними сухарями. Викладаємо половину кабачкової маси, вирівнюємо. Зверху викладаємо начинку, а на начинку другу частину кабачкової маси. Запікаємо у духовці при 180 градусах 40 хвилин.

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