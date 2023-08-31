Просто смешайте и отправьте в духовку: бюджетное блюдо быстро накормит всю семью
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Самое простое сезонное блюдо
Из кабачков придуман миллион рецептов – от овоща по-французски к кабачковой икре. И если кажется, что вы все перепробовали, попробуйте запеканку из тунца и кабачка.
Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" не только необычно по вкусу, но еще и полезно. Сытная запеканка из подручных продуктов накормит всю вашу семью.
Как приготовить запеканку из тунца и кабачка
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- укроп – 1 пучок;
- яйца – 3 шт.;
- черный перец – щепотка;
- майонез – 2 ст. л.;
- мука – 3 ст. л.;
- разрыхлитель – ст. л.;
- консервированный тунец – 200 г;
- вареные яйца – 2 шт.;
- сыр – 100 г;
- панировочные сухари – ст. л.
Способ приготовления:
- Кабачки моем, удаляем плодоножки и натираем на большой терке. Кабачковую массу выкладываем в дуршлаг, солим и оставляем на 15 минут. Затем отжимаем кабачковую массу от жидкости и перекладываем в миску.
- Лук моем, чистим, нарезаем маленькими кубиками и отправляем в кабачковую смесь.
- Укроп режем, вместе с сырыми отправляем в миску к луку и кабачкам. Перчим, добавляем майонез и все тщательно перемешиваем.
- В смесь добавляем муку и замешиваем тесто.
- Для начинки варим яйца, чистим, нарезаем маленькими кубиками и смешиваем с тунцом. Сыр натираем на мелкую терку, отправляем в миску к тунцу и яйцам.
- Смазываем форму для запекания растительным маслом, посыпаем дно панировочными сухарями. Выкладываем половину кабачковой массы, выравниваем. Сверху выкладываем начинку, а на начинку – вторую часть кабачковой массы. Запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.
Рекомендуем также картофельную запеканку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!