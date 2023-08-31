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Просто смешайте и отправьте в духовку: бюджетное блюдо быстро накормит всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фантастическая запеканка готовится просто
Фантастическая запеканка готовится просто. Фото babusyni-retsepty

Самое простое сезонное блюдо

Из кабачков придуман миллион рецептов – от овоща по-французски к кабачковой икре. И если кажется, что вы все перепробовали, попробуйте запеканку из тунца и кабачка.

Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" не только необычно по вкусу, но еще и полезно. Сытная запеканка из подручных продуктов накормит всю вашу семью.

Как приготовить запеканку из тунца и кабачка

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • укроп – 1 пучок;
  • яйца – 3 шт.;
  • черный перец – щепотка;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • разрыхлитель – ст. л.;
  • консервированный тунец – 200 г;
  • вареные яйца – 2 шт.;
  • сыр – 100 г;
  • панировочные сухари – ст. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки моем, удаляем плодоножки и натираем на большой терке. Кабачковую массу выкладываем в дуршлаг, солим и оставляем на 15 минут. Затем отжимаем кабачковую массу от жидкости и перекладываем в миску.
  2. Лук моем, чистим, нарезаем маленькими кубиками и отправляем в кабачковую смесь.
  3. Укроп режем, вместе с сырыми отправляем в миску к луку и кабачкам. Перчим, добавляем майонез и все тщательно перемешиваем.
  4. В смесь добавляем муку и замешиваем тесто.
  5. Для начинки варим яйца, чистим, нарезаем маленькими кубиками и смешиваем с тунцом. Сыр натираем на мелкую терку, отправляем в миску к тунцу и яйцам.
  6. Смазываем форму для запекания растительным маслом, посыпаем дно панировочными сухарями. Выкладываем половину кабачковой массы, выравниваем. Сверху выкладываем начинку, а на начинку – вторую часть кабачковой массы. Запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.

Рекомендуем также картофельную запеканку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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