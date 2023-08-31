Просто смешайте и отправьте в духовку: бюджетное блюдо быстро накормит всю семью

Самое простое сезонное блюдо

Из кабачков придуман миллион рецептов – от овоща по-французски к кабачковой икре. И если кажется, что вы все перепробовали, попробуйте запеканку из тунца и кабачка.

Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" не только необычно по вкусу, но еще и полезно. Сытная запеканка из подручных продуктов накормит всю вашу семью.

Как приготовить запеканку из тунца и кабачка

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

укроп – 1 пучок;

яйца – 3 шт.;

черный перец – щепотка;

майонез – 2 ст. л.;

мука – 3 ст. л.;

разрыхлитель – ст. л.;

консервированный тунец – 200 г;

вареные яйца – 2 шт.;

сыр – 100 г;

панировочные сухари – ст. л.

Способ приготовления:

Кабачки моем, удаляем плодоножки и натираем на большой терке. Кабачковую массу выкладываем в дуршлаг, солим и оставляем на 15 минут. Затем отжимаем кабачковую массу от жидкости и перекладываем в миску. Лук моем, чистим, нарезаем маленькими кубиками и отправляем в кабачковую смесь. Укроп режем, вместе с сырыми отправляем в миску к луку и кабачкам. Перчим, добавляем майонез и все тщательно перемешиваем. В смесь добавляем муку и замешиваем тесто. Для начинки варим яйца, чистим, нарезаем маленькими кубиками и смешиваем с тунцом. Сыр натираем на мелкую терку, отправляем в миску к тунцу и яйцам. Смазываем форму для запекания растительным маслом, посыпаем дно панировочными сухарями. Выкладываем половину кабачковой массы, выравниваем. Сверху выкладываем начинку, а на начинку – вторую часть кабачковой массы. Запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.

Рекомендуем также картофельную запеканку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!