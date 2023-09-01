Літня "Шуба" без буряків та моркви: цей салат з’їдять, поки ви відвернетеся
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"Шуба" без буряків вийде нереально смачною
Ми звикли готувати "Оселедця під шубою" взимку. Класичний рецепт — це філе риби, цибуля, морква, буряк та майонез. А якщо трохи змінити рецепт та приготувати літній варіант страви?
Shuba пропонує саме такий рецепт. Замість звичних буряків та моркви — огірок, зелень та сир. Безперечно, такий рецепт здивує близьких, але вони точно захочуть ще!
Як приготувати літній "Оселедець під шубою"
Інгредієнти на 2 порції:
- оселедець, філе — 1 шт.;
- зелена цибуля, пучок — 1 шт.;
- кріп, пучок — 1 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- картопля відварена — 2 шт.;
- майонез 72% — 300 р.
Спосіб приготування:
- Очищене філе оселедця наріжте невеликими кубиками та викладіть на тарілку рівним шаром, зверху зробіть сіточку з майонезу.
- Дрібно нарізану зелену цибулю викладіть на оселедець і змастіть майонезом.
- Відварену картоплю натріть на тертці, викладіть на цибулю і зверху нанесіть майонез.
- Огірок наріжте соломкою, викладіть поверх картоплі та змастіть майонезом.
- Твердий сир натріть на великій тертці та викладіть поверх огірка, зверху нанесіть майонез.
- Дрібно нарізаним кропом присипте верх салату і відправте в холодильник щонайменше на годину, щоб страва настоялась.
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