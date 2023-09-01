Літня "Шуба" без буряків та моркви: цей салат з’їдять, поки ви відвернетеся

"Шуба" без буряків вийде нереально смачною

Ми звикли готувати "Оселедця під шубою" взимку. Класичний рецепт — це філе риби, цибуля, морква, буряк та майонез. А якщо трохи змінити рецепт та приготувати літній варіант страви?

Shuba пропонує саме такий рецепт. Замість звичних буряків та моркви — огірок, зелень та сир. Безперечно, такий рецепт здивує близьких, але вони точно захочуть ще!

Як приготувати літній "Оселедець під шубою"

Інгредієнти на 2 порції:

оселедець, філе — 1 шт.;

зелена цибуля, пучок — 1 шт.;

кріп, пучок — 1 шт.;

огірок — 1 шт.;

твердий сир — 150 г;

картопля відварена — 2 шт.;

майонез 72% — 300 р.

Спосіб приготування:

Очищене філе оселедця наріжте невеликими кубиками та викладіть на тарілку рівним шаром, зверху зробіть сіточку з майонезу. Дрібно нарізану зелену цибулю викладіть на оселедець і змастіть майонезом. Відварену картоплю натріть на тертці, викладіть на цибулю і зверху нанесіть майонез. Огірок наріжте соломкою, викладіть поверх картоплі та змастіть майонезом. Твердий сир натріть на великій тертці та викладіть поверх огірка, зверху нанесіть майонез. Дрібно нарізаним кропом присипте верх салату і відправте в холодильник щонайменше на годину, щоб страва настоялась.

Пропонуємо також приготувати закусочні бутерброди а-ля "Шуба" за рецептом "Телеграфа". Смачного!