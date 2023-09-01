Летняя "Шуба" без свеклы и моркови: этот салат съедят, пока вы отвернетесь
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"Шуба" без свеклы получится нереально вкусной
Мы привыкли готовить "Селедку под шубой" зимой. Классический рецепт — это филе рыбы, лук, морковь, свекла и майонез. А если немного изменить рецепт и приготовить летний вариант блюда?
Shuba предлагает именно такой рецепт. Вместо привычной свеклы и моркови — огурец, зелень и сыр. Безусловно, такой рецепт удивит близких, но они точно захотят еще!
Как приготовить летнюю "Селедку под шубой"
Ингредиенты на 2 порции:
- сельдь, филе — 1 шт.;
- зеленый лук, пучок — 1 шт.;
- укроп, пучок — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- картофель отварной — 2 шт.;
- майонез 72% — 300 г.
Способ приготовления:
- Очищенное филе сельди нарежьте небольшими кубиками и выложите на тарелку ровным слоем, сверху сделайте сеточку из майонеза.
- Мелко нарезанный зеленый лук выложите на сельдь и смажьте майонезом.
- Отварной картофель натрите на терке, выложите на лук и сверху нанесите майонез.
- Огурец нарежьте соломкой, выложите поверх картофеля и смажьте майонезом.
- Твердый сыр натрите на крупной терке и выложите поверх огурца и сверху нанесите майонез.
- Мелко нарезанным укропом присыпьте верх салата и отправьте в холодильник минимум на час, чтобы блюдо настоялось.
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