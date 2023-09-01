Летняя "Шуба" без свеклы и моркови: этот салат съедят, пока вы отвернетесь

"Шуба" без свеклы получится нереально вкусной

Мы привыкли готовить "Селедку под шубой" зимой. Классический рецепт — это филе рыбы, лук, морковь, свекла и майонез. А если немного изменить рецепт и приготовить летний вариант блюда?

Shuba предлагает именно такой рецепт. Вместо привычной свеклы и моркови — огурец, зелень и сыр. Безусловно, такой рецепт удивит близких, но они точно захотят еще!

Как приготовить летнюю "Селедку под шубой"

Ингредиенты на 2 порции:

сельдь, филе — 1 шт.;

зеленый лук, пучок — 1 шт.;

укроп, пучок — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

твердый сыр — 150 г;

картофель отварной — 2 шт.;

майонез 72% — 300 г.

Способ приготовления:

Очищенное филе сельди нарежьте небольшими кубиками и выложите на тарелку ровным слоем, сверху сделайте сеточку из майонеза. Мелко нарезанный зеленый лук выложите на сельдь и смажьте майонезом. Отварной картофель натрите на терке, выложите на лук и сверху нанесите майонез. Огурец нарежьте соломкой, выложите поверх картофеля и смажьте майонезом. Твердый сыр натрите на крупной терке и выложите поверх огурца и сверху нанесите майонез. Мелко нарезанным укропом присыпьте верх салата и отправьте в холодильник минимум на час, чтобы блюдо настоялось.

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