Забудете про чіпси: заради такої закуски з грибів до вас бігатимуть у гості
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Оригінальна закуска "з нічого"
Ніжні у вершковому соусі, кислувато-хрусткі мариновані, з бринзою в горщику або підсмажені із золотистою картоплею печериці прекрасні. Хто ж відмовиться від такої страви?
ProstoWay пропонує незвичайну оригінальну закуску – печериці у клярі, смажені у фритюрі. Соковиті, з хрумкою золотистою скоринкою, вони не залишать байдужим нікого.
Як приготувати печериці в клярі
Інгредієнти:
- печериці – 500 г;
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 2 ст. л.;
- зелена цибуля – 50 г;
- сметана чи грецький йогурт – 400 г;
- борошно;
- панірувальні сухарі;
- пучок петрушки та кропу.
Спосіб приготування:
- Гриби помийте та видаліть бруд. Великі печериці розріжте, дрібні залиште цілими.
- Для приготування соусу подрібніть цибулю та зелень, змішайте зі сметаною.
- Яйця збийте вилкою, додайте молоко, посоліть, поперчіть і перемішайте все.
- Кожен гриб обваляйте у борошні, зайве струсіть. Після цього опустіть печерицю та опустіть в яєчну суміш, подрібнені сухарі та знову відправте в яйце, далі запаніруйте в сухарях.
- У сотейник із розігрітим маслом відправте гриби, смажте їх по 3 хвилини, періодично перемішуючи. Готові печериці дістаньте за допомогою шумівки та покладіть на паперову серветку, щоб вона ввібрала надлишки олії.
- Подавайте на стіл разом зі сметанним соусом. Смачного!
До речі, почистити печериці можна просто за допомогою лайфхаків "Телеграфа". Готуйте просто та із задоволенням!