Забудете про чіпси: заради такої закуски з грибів до вас бігатимуть у гості

Оригінальна закуска "з нічого"

Ніжні у вершковому соусі, кислувато-хрусткі мариновані, з бринзою в горщику або підсмажені із золотистою картоплею печериці прекрасні. Хто ж відмовиться від такої страви?

ProstoWay пропонує незвичайну оригінальну закуску – печериці у клярі, смажені у фритюрі. Соковиті, з хрумкою золотистою скоринкою, вони не залишать байдужим нікого.

Як приготувати печериці в клярі

Інгредієнти:

печериці – 500 г;

яйця – 2 шт.;

молоко – 2 ст. л.;

зелена цибуля – 50 г;

сметана чи грецький йогурт – 400 г;

борошно;

панірувальні сухарі;

пучок петрушки та кропу.

Спосіб приготування:

Гриби помийте та видаліть бруд. Великі печериці розріжте, дрібні залиште цілими. Для приготування соусу подрібніть цибулю та зелень, змішайте зі сметаною. Яйця збийте вилкою, додайте молоко, посоліть, поперчіть і перемішайте все. Кожен гриб обваляйте у борошні, зайве струсіть. Після цього опустіть печерицю та опустіть в яєчну суміш, подрібнені сухарі та знову відправте в яйце, далі запаніруйте в сухарях. У сотейник із розігрітим маслом відправте гриби, смажте їх по 3 хвилини, періодично перемішуючи. Готові печериці дістаньте за допомогою шумівки та покладіть на паперову серветку, щоб вона ввібрала надлишки олії. Подавайте на стіл разом зі сметанним соусом. Смачного!

До речі, почистити печериці можна просто за допомогою лайфхаків "Телеграфа". Готуйте просто та із задоволенням!