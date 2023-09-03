Забудете о чипсах: ради такой закуски из грибов к вам будут бегать в гости
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Оригинальная закуска "из ничего"
Нежные в сливочном соусе, кисловато-хрустящие маринованные, с брынзой в горшке или поджаренные с золотистой картошечкой шампиньоны прекрасные. Кто же откажется от такого блюда?
ProstoWay предлагает необычную оригинальную закуску – шампиньоны в кляре, жареные во фритюре. Сочные, с хрустящей золотистой корочкой, они не оставят равнодушным никого.
Как приготовить шампиньоны в кляре
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 2 ст. л.;
- зеленый лук – 50 г;
- сметана или греческий йогурт – 400 г;
- мука;
- панировочные сухари;
- пучок петрушки и укропа.
Способ приготовления:
- Грибы помойте и удалите грязь. Большие шампиньоны разрежьте, мелкие оставьте целыми.
- Для приготовления соуса измельчите лук и зелень, смешайте со сметаной.
- Яйца взбейте вилкой, добавьте молоко, посолите, поперчите и перемешайте все.
- Каждый гриб обваляйте в муке, лишнее встряхните. После этого опустите шампиньон и опустите в яичную смесь, измельченные сухари и снова отправьте в яйцо, дальше запанируйте в сухарях.
- В сотейник с разогретым маслом отправьте грибы, жарьте их по 3 минуты, периодически перемешивая. Готовые шампиньоны достаньте с помощью шумовки и положите на бумажную салфетку, чтобы она впитала излишки масла.
- Подавайте на стол вместе со сметанным соусом. Приятного аппетита!
Кстати, почистить шампиньоны можно просто с помощью лайфхаков "Телеграфа". Готовьте просто и с удовольствием!