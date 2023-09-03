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Забудете о чипсах: ради такой закуски из грибов к вам будут бегать в гости

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Оригинальное блюдо из обычных шампиньон
Оригинальное блюдо из обычных шампиньон. Фото prostoway

Оригинальная закуска "из ничего"

Нежные в сливочном соусе, кисловато-хрустящие маринованные, с брынзой в горшке или поджаренные с золотистой картошечкой шампиньоны прекрасные. Кто же откажется от такого блюда?

ProstoWay предлагает необычную оригинальную закуску – шампиньоны в кляре, жареные во фритюре. Сочные, с хрустящей золотистой корочкой, они не оставят равнодушным никого.

Как приготовить шампиньоны в кляре

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 2 ст. л.;
  • зеленый лук – 50 г;
  • сметана или греческий йогурт – 400 г;
  • мука;
  • панировочные сухари;
  • пучок петрушки и укропа.

Способ приготовления:

  1. Грибы помойте и удалите грязь. Большие шампиньоны разрежьте, мелкие оставьте целыми.
  2. Для приготовления соуса измельчите лук и зелень, смешайте со сметаной.
  3. Яйца взбейте вилкой, добавьте молоко, посолите, поперчите и перемешайте все.
  4. Каждый гриб обваляйте в муке, лишнее встряхните. После этого опустите шампиньон и опустите в яичную смесь, измельченные сухари и снова отправьте в яйцо, дальше запанируйте в сухарях.
  5. В сотейник с разогретым маслом отправьте грибы, жарьте их по 3 минуты, периодически перемешивая. Готовые шампиньоны достаньте с помощью шумовки и положите на бумажную салфетку, чтобы она впитала излишки масла.
  6. Подавайте на стол вместе со сметанным соусом. Приятного аппетита!

Кстати, почистить шампиньоны можно просто с помощью лайфхаков "Телеграфа". Готовьте просто и с удовольствием!

Теги:
#Рецепт #Грибы #Закуска #Шампиньоны #Готовим дома