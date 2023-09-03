Забудете о чипсах: ради такой закуски из грибов к вам будут бегать в гости

Оригинальная закуска "из ничего"

Нежные в сливочном соусе, кисловато-хрустящие маринованные, с брынзой в горшке или поджаренные с золотистой картошечкой шампиньоны прекрасные. Кто же откажется от такого блюда?

ProstoWay предлагает необычную оригинальную закуску – шампиньоны в кляре, жареные во фритюре. Сочные, с хрустящей золотистой корочкой, они не оставят равнодушным никого.

Как приготовить шампиньоны в кляре

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

яйца – 2 шт.;

молоко – 2 ст. л.;

зеленый лук – 50 г;

сметана или греческий йогурт – 400 г;

мука;

панировочные сухари;

пучок петрушки и укропа.

Способ приготовления:

Грибы помойте и удалите грязь. Большие шампиньоны разрежьте, мелкие оставьте целыми. Для приготовления соуса измельчите лук и зелень, смешайте со сметаной. Яйца взбейте вилкой, добавьте молоко, посолите, поперчите и перемешайте все. Каждый гриб обваляйте в муке, лишнее встряхните. После этого опустите шампиньон и опустите в яичную смесь, измельченные сухари и снова отправьте в яйцо, дальше запанируйте в сухарях. В сотейник с разогретым маслом отправьте грибы, жарьте их по 3 минуты, периодически перемешивая. Готовые шампиньоны достаньте с помощью шумовки и положите на бумажную салфетку, чтобы она впитала излишки масла. Подавайте на стол вместе со сметанным соусом. Приятного аппетита!

Кстати, почистить шампиньоны можно просто с помощью лайфхаков "Телеграфа". Готовьте просто и с удовольствием!