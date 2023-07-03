В этом вопросе не все так просто: нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением

Рассказываем, нужно ли чистить грибы перед приготовлением

Шампиньоны имеют утонченный вкус, очень просты в приготовлении и главное — могут вполне заменить для организма человека мясо. Эти грибы придают блюду пикантности, к тому же они быстро готовятся.

Однако, как и любые другие грибы, нужно уметь правильно обрабатывать перед приготовлением. Вместе с "Мета" расскажем, как правильно это делать.

Чистить или не чистить шампиньоны перед приготовлением

Большинство этих грибов выращены в искусственных условиях, поэтому их размер не превышает 3-4 сантиметра. У таких грибов настолько нежная кожица, что после готовки не ощущается вовсе. Снимать ее нет никакой необходимости.

В случае с более крупными грибами и грибами из леса ситуация значительно меняется. Их кожица намного грубее, поэтому перед готовкой ее нужно снимать. Лучше это делать ножом небольшого размера. В процессе чистки нужно также удалить юбочку.

Как правильно чистить шампиньоны

Сразу отметим, что рыхлые, мягкие, темные грибы с выраженным запахом гнили нужно выбросить сразу же — употреблять их в пищу нельзя. У свежего шампиньона шляпка имеет белый, светло-коричневый либо бежевый цвет. Грибы с рыхлыми коричневыми шляпками готовить не нужно – они испортились.

Чтобы очистить шампиньоны, сначала встряхните с грибов налипший грунт или уберите его руками. Если шампиньоны мелкие, мыть или чистить их не обязательно — просто протрите их сухой салфеткой, щеткой или тряпкой.

С больших грибов уберите землю, а потом разрежьте на 2-4 части и снимите со шляпок тонкую кожицу. Ножки вытрите сухой салфеткой. Если очищенные шляпки и ножки белые и без серы пятен, ваши грибы готовы к употреблению.

Очищенные шампиньоны можно заморозить, Тогда их можно употреблять в пищу долгое время.