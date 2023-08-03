Мукой и не только: как почистить шампиньоны за секунды

Пару движений руки — и ваши грибы чистые

Шампиньоны — не только полезный продукт, а еще важный ингредиент многих блюд. Потрясающий жульен или вкуснейший супчик — это лишь малая часть невероятных вкусностей из грибов.

Однако часто хозяйки сомневаются, нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением. Дело в том, что эти грибы выращивают в теплицах, их проверяют перед продажей, поэтому они выглядят чисто. Однако чаще всего кулинары очищают шампиньоны. Как проще это сделать, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как быстро очистить шампиньоны

Если грибы обсыпать мукой и протереть бумажным полотенцем или салфеткой, с мукой удалиться вся прилипшая грязь. А если на шампиньонах останется мука, это никак не повлияет на их вкус при обжарке.

Чистить покупные и лесные грибы можно ножом, щеткой или мочалкой. Это зависит от величины, зрелости гриба и блюда, которое вы хотите из него приготовить.

Если шампиньоны нужны для жарки, тушения или любого другого процесса, что предполагает термическую обработку, то следует придерживаться таких правил:

не замачивайте грибы в воде. Шампиньон очень впитывает жидкость и это негативно влияет на вкус и запах грибов;

обязательно подрезайте ножки как тепличным, так и лесным грибам;

срезайте потемневшие или поврежденные места;

"юбочку" вокруг ножки можно оставить. Она съедобна и не вредна, а удаляют ее обычно из эстетических соображений.

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