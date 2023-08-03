Борошном і не лише: як почистити печериці за секунди

Пару рухів руки — і ваші гриби чисті

Печериці – не лише корисний продукт, а ще важливий інгредієнт багатьох страв. Приголомшливий жульєн або смачний суп — це лише мала частина неймовірних смакот з грибів.

Однак часто господині сумніваються, чи потрібно чистити печериці перед приготуванням. Річ у тому, що ці гриби вирощують у теплицях, їх перевіряють перед продажем, тому вони виглядають чисто. Однак найчастіше кулінари очищають печериці. Як простіше це зробити, розповімо разом із "РБК-Україна".

Як швидко очистити печериці

Якщо гриби обсипати борошном і протерти паперовим рушником або серветкою, з борошном піти весь бруд, що прилип. А якщо на печерицях залишиться мука, це ніяк не вплине на їх смак при обсмажуванні.

Чистити покупні та лісові гриби можна ножем, щіткою або мочалкою. Це залежить від величини, зрілості гриба та страви, яку ви хочете з нього приготувати.

Якщо печериці потрібні для смаження, тушкування чи іншого процесу, що передбачає термічну обробку, слід дотримуватися таких правил:

не замочуйте гриби у воді. Печериця дуже вбирає рідину і це негативно впливає на смак та запах грибів;

обов’язково підрізайте ніжки як тепличним, і лісовим грибам;

зрізайте потемнілі або пошкоджені місця;

"Спідничку" навколо ніжки можна залишити. Вона їстівна і не шкідлива, а видаляють її з естетичних міркувань.

Чи почистили гриби? Саме час посмажити їх за незвичайним рецептом "Телеграфа".