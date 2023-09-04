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Найпростіший пиріг з варенням: спробуєте цей рецепт — інших шукати не будете

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Мабуть, найпростіший пиріг до чаю чи кави
Мабуть, найпростіший пиріг до чаю чи кави. Фото shuba.life

Чудовий варіант простої домашньої випічки

Ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з ягодами. Тепер ділимось рецептом неймовірного манника — секрет у тому, щоб правильно додати варення.

Він готується швидко та просто, а виходить дуже смачний. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • манна крупа – 1 склянка (180г)
  • молоко – 1 склянка (200мл)
  • цукор – 1 склянка (200г)
  • борошно – 1 склянка (140г)
  • розпушувач – 1ч.л.
  • ванілін – за смаком
  • яйце – 2шт
  • вершкове масло – 80 г
  • варення – 6-8 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо цукор та манку. Додаємо ванілін, дрібку солі.
  2. З’єднуємо все з молоком, перемішуємо і залишимо на хвилин 15. За цей час манна крупа повинна набухнути.
  3. Вершкове масло розтоплюємо і додаємо в майбутнє тісто. Вмішуємо просіяне борошно із розпушувачем. Замішуємо тісто до однорідної маси.
  4. Тісто переливаємо в застелену пергаментом форму для випікання. Можна обійтись і без пергаменту — тоді слід змастити дно і стінки форми вершковим маслом і присипати сухою манкою.
  5. Поверх тіста розподіляємо будь-яке улюблене варення тонким шаром. Випікаємо манник при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці.
  6. Орієнтовний час випікання — 35-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.

Коли готовий пиріг охолоне, розрізаємо його на порційні шматочки. Він виходить смачний і повітряний. Також ми розповідали, як приготувати дешевий шоколадний торт.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Варення #Манна крупа