Найпростіший пиріг з варенням: спробуєте цей рецепт — інших шукати не будете
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Чудовий варіант простої домашньої випічки
Ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з ягодами. Тепер ділимось рецептом неймовірного манника — секрет у тому, щоб правильно додати варення.
Він готується швидко та просто, а виходить дуже смачний. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- манна крупа – 1 склянка (180г)
- молоко – 1 склянка (200мл)
- цукор – 1 склянка (200г)
- борошно – 1 склянка (140г)
- розпушувач – 1ч.л.
- ванілін – за смаком
- яйце – 2шт
- вершкове масло – 80 г
- варення – 6-8 ст. л.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо цукор та манку. Додаємо ванілін, дрібку солі.
- З’єднуємо все з молоком, перемішуємо і залишимо на хвилин 15. За цей час манна крупа повинна набухнути.
- Вершкове масло розтоплюємо і додаємо в майбутнє тісто. Вмішуємо просіяне борошно із розпушувачем. Замішуємо тісто до однорідної маси.
- Тісто переливаємо в застелену пергаментом форму для випікання. Можна обійтись і без пергаменту — тоді слід змастити дно і стінки форми вершковим маслом і присипати сухою манкою.
- Поверх тіста розподіляємо будь-яке улюблене варення тонким шаром. Випікаємо манник при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці.
- Орієнтовний час випікання — 35-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.
Коли готовий пиріг охолоне, розрізаємо його на порційні шматочки. Він виходить смачний і повітряний. Також ми розповідали, як приготувати дешевий шоколадний торт.