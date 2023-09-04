Найпростіший пиріг з варенням: спробуєте цей рецепт — інших шукати не будете

Чудовий варіант простої домашньої випічки

Ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з ягодами. Тепер ділимось рецептом неймовірного манника — секрет у тому, щоб правильно додати варення.

Він готується швидко та просто, а виходить дуже смачний. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

манна крупа – 1 склянка (180г)

молоко – 1 склянка (200мл)

цукор – 1 склянка (200г)

борошно – 1 склянка (140г)

розпушувач – 1ч.л.

ванілін – за смаком

яйце – 2шт

вершкове масло – 80 г

варення – 6-8 ст. л.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо цукор та манку. Додаємо ванілін, дрібку солі. З’єднуємо все з молоком, перемішуємо і залишимо на хвилин 15. За цей час манна крупа повинна набухнути. Вершкове масло розтоплюємо і додаємо в майбутнє тісто. Вмішуємо просіяне борошно із розпушувачем. Замішуємо тісто до однорідної маси. Тісто переливаємо в застелену пергаментом форму для випікання. Можна обійтись і без пергаменту — тоді слід змастити дно і стінки форми вершковим маслом і присипати сухою манкою. Поверх тіста розподіляємо будь-яке улюблене варення тонким шаром. Випікаємо манник при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці. Орієнтовний час випікання — 35-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.

Коли готовий пиріг охолоне, розрізаємо його на порційні шматочки. Він виходить смачний і повітряний. Також ми розповідали, як приготувати дешевий шоколадний торт.