Самый простой пирог с вареньем: попробуете этот рецепт – других искать не будете
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Прекрасный вариант простой домашней выпечки
Мы рассказывали, как приготовить вкусный пирог с ягодами. Теперь делимся рецептом невероятного манника – секрет в том, чтобы правильно добавить варенье.
Он готовится быстро и просто, а выходит очень вкусный. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- манная крупа – 1 стакан (180г)
- молоко – 1 стакан (200мл)
- сахар – 1 стакан (200г)
- мука – 1 стакан (140г)
- разрыхлитель – 1ч.л.
- ванилин – по вкусу
- яйцо – 2шт
- сливочное масло – 80 г
- варенье – 6-8 ст. л.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем сахар и манку. Добавляем ванилин, щепотку соли.
- Соединяем все с молоком, перемешиваем и оставим на минут 15. За это время манная крупа должна набухнуть.
- Сливочное масло растапливаем и добавляем в будущее тесто. Вмешиваем просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто до однородной массы.
- Тесто переливаем в застеленную пергаментом форму для выпечки. Можно обойтись и без пергамента – тогда смазать дно и стенки формы сливочным маслом и присыпать сухой манкой.
- Поверх теста распределяем любое излюбленное варенье тонким слоем. Выпекаем манник при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.
- Ориентировочное время выпекания – 35-40 минут. Точное время зависит от духовки.
Когда готовый пирог остынет, разрезаем его на порционные кусочки. Он получается вкусный и воздушный. Также мы говорили, как приготовить дешевый шоколадный торт.