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Самый простой пирог с вареньем: попробуете этот рецепт – других искать не будете

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Пожалуй, самый простой пирог к чаю или кофе
Пожалуй, самый простой пирог к чаю или кофе. Фото shuba.life

Прекрасный вариант простой домашней выпечки

Мы рассказывали, как приготовить вкусный пирог с ягодами. Теперь делимся рецептом невероятного манника – секрет в том, чтобы правильно добавить варенье.

Он готовится быстро и просто, а выходит очень вкусный. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • манная крупа – 1 стакан (180г)
  • молоко – 1 стакан (200мл)
  • сахар – 1 стакан (200г)
  • мука – 1 стакан (140г)
  • разрыхлитель – 1ч.л.
  • ванилин – по вкусу
  • яйцо – 2шт
  • сливочное масло – 80 г
  • варенье – 6-8 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем сахар и манку. Добавляем ванилин, щепотку соли.
  2. Соединяем все с молоком, перемешиваем и оставим на минут 15. За это время манная крупа должна набухнуть.
  3. Сливочное масло растапливаем и добавляем в будущее тесто. Вмешиваем просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто до однородной массы.
  4. Тесто переливаем в застеленную пергаментом форму для выпечки. Можно обойтись и без пергамента – тогда смазать дно и стенки формы сливочным маслом и присыпать сухой манкой.
  5. Поверх теста распределяем любое излюбленное варенье тонким слоем. Выпекаем манник при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.
  6. Ориентировочное время выпекания – 35-40 минут. Точное время зависит от духовки.

Когда готовый пирог остынет, разрезаем его на порционные кусочки. Он получается вкусный и воздушный. Также мы говорили, как приготовить дешевый шоколадный торт.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Варенье #Манная крупа