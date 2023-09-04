Самый простой пирог с вареньем: попробуете этот рецепт – других искать не будете

Прекрасный вариант простой домашней выпечки

Мы рассказывали, как приготовить вкусный пирог с ягодами. Теперь делимся рецептом невероятного манника – секрет в том, чтобы правильно добавить варенье.

Он готовится быстро и просто, а выходит очень вкусный. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

манная крупа – 1 стакан (180г)

молоко – 1 стакан (200мл)

сахар – 1 стакан (200г)

мука – 1 стакан (140г)

разрыхлитель – 1ч.л.

ванилин – по вкусу

яйцо – 2шт

сливочное масло – 80 г

варенье – 6-8 ст. л.

Способ приготовления:

В миске смешиваем сахар и манку. Добавляем ванилин, щепотку соли. Соединяем все с молоком, перемешиваем и оставим на минут 15. За это время манная крупа должна набухнуть. Сливочное масло растапливаем и добавляем в будущее тесто. Вмешиваем просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто до однородной массы. Тесто переливаем в застеленную пергаментом форму для выпечки. Можно обойтись и без пергамента – тогда смазать дно и стенки формы сливочным маслом и присыпать сухой манкой. Поверх теста распределяем любое излюбленное варенье тонким слоем. Выпекаем манник при 180 градусах в предварительно разогретой духовке. Ориентировочное время выпекания – 35-40 минут. Точное время зависит от духовки.

Когда готовый пирог остынет, разрезаем его на порционные кусочки. Он получается вкусный и воздушный. Также мы говорили, как приготовить дешевый шоколадный торт.