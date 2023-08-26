Самый дешевый шоколадный торт: без яиц, молока или масла
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Очень дешевый вкусный десерт
Мы рассказывали, как вкусно приготовить пирожки с яблоками. Теперь делимся рецептом вкусного и дешевого шоколадного торта.
Это невероятная вкусняшка. Такой торт можно испечь без лишних затрат и усилий. Рецептом поделились на портале "РБК-Украина".
Ингредиенты:
- 3 стакана (600 г) муки
- 1 стакан (200 г) сахара
- 1 стакан (0,25 л) масла
- 50 г какао
- 1 пачка ванили
- 2 стакана (0,5 л) воды
- 1 ч. л. соли
- 2 ч. л. соды
- 2 ст. л. уксуса
Для шоколадной глазури:
- 50 г какао
- 5 ст. л. (100 г) сахара
- 3 ст. л. масла
- 1 стакан (0,25 л) воды
- Любимое варенье – 250 мл.
Способ приготовления:
- Соединяем муку с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем соль, соду и какао. Сухую смесь перемешиваем.
- Отдельно смешиваем воду, растительное масло и уксус. Хорошо перемешивая соединяем жидкую и сухую смесь. Оставляем тесто на 10 минут.
- Выливаем тесто в форму и выпекаем его при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут. Разрезаем тесто на три коржа.
- Коржи промазываем любимым вареньем. Занимаемся глазурью.
- В сотейнике соединяем какао, сахар и растительное масло. Замешиваем.
- Постепенно добавляем воду, постоянно помешивая. Массу ставим на огонь и кипятим. Еще горячей глазурью смазываем торт.
Оставляем торт на 2-3 часа постоять в холодильнике. Это идеальный десерт к чаю или кофе. Также мы рассказывали, как шоколадный торт готовят в Турции.