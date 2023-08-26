Самый дешевый шоколадный торт: без яиц, молока или масла

Очень дешевый вкусный десерт

Мы рассказывали, как вкусно приготовить пирожки с яблоками. Теперь делимся рецептом вкусного и дешевого шоколадного торта.

Это невероятная вкусняшка. Такой торт можно испечь без лишних затрат и усилий. Рецептом поделились на портале "РБК-Украина".

Ингредиенты:

3 стакана (600 г) муки

1 стакан (200 г) сахара

1 стакан (0,25 л) масла

50 г какао

1 пачка ванили

2 стакана (0,5 л) воды

1 ч. л. соли

2 ч. л. соды

2 ст. л. уксуса

Для шоколадной глазури:

50 г какао

5 ст. л. (100 г) сахара

3 ст. л. масла

1 стакан (0,25 л) воды

Любимое варенье – 250 мл.

Способ приготовления:

Соединяем муку с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем соль, соду и какао. Сухую смесь перемешиваем. Отдельно смешиваем воду, растительное масло и уксус. Хорошо перемешивая соединяем жидкую и сухую смесь. Оставляем тесто на 10 минут. Выливаем тесто в форму и выпекаем его при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут. Разрезаем тесто на три коржа. Коржи промазываем любимым вареньем. Занимаемся глазурью. В сотейнике соединяем какао, сахар и растительное масло. Замешиваем. Постепенно добавляем воду, постоянно помешивая. Массу ставим на огонь и кипятим. Еще горячей глазурью смазываем торт.

Оставляем торт на 2-3 часа постоять в холодильнике. Это идеальный десерт к чаю или кофе. Также мы рассказывали, как шоколадный торт готовят в Турции.