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Самый дешевый шоколадный торт: без яиц, молока или масла

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой торт идеален к чаю или кофе
Такой торт идеален к чаю или кофе. Фото РБК-Украина

Очень дешевый вкусный десерт

Мы рассказывали, как вкусно приготовить пирожки с яблоками. Теперь делимся рецептом вкусного и дешевого шоколадного торта.

Это невероятная вкусняшка. Такой торт можно испечь без лишних затрат и усилий. Рецептом поделились на портале "РБК-Украина".

Ингредиенты:

  • 3 стакана (600 г) муки
  • 1 стакан (200 г) сахара
  • 1 стакан (0,25 л) масла
  • 50 г какао
  • 1 пачка ванили
  • 2 стакана (0,5 л) воды
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ч. л. соды
  • 2 ст. л. уксуса

Для шоколадной глазури:

  • 50 г какао
  • 5 ст. л. (100 г) сахара
  • 3 ст. л. масла
  • 1 стакан (0,25 л) воды
  • Любимое варенье – 250 мл.

Способ приготовления:

  1. Соединяем муку с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем соль, соду и какао. Сухую смесь перемешиваем.
  2. Отдельно смешиваем воду, растительное масло и уксус. Хорошо перемешивая соединяем жидкую и сухую смесь. Оставляем тесто на 10 минут.
  3. Выливаем тесто в форму и выпекаем его при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут. Разрезаем тесто на три коржа.
  4. Коржи промазываем любимым вареньем. Занимаемся глазурью.
  5. В сотейнике соединяем какао, сахар и растительное масло. Замешиваем.
  6. Постепенно добавляем воду, постоянно помешивая. Массу ставим на огонь и кипятим. Еще горячей глазурью смазываем торт.

Оставляем торт на 2-3 часа постоять в холодильнике. Это идеальный десерт к чаю или кофе. Также мы рассказывали, как шоколадный торт готовят в Турции.

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#Рецепт #Торт #Шоколад #Десерт