Найдешевший шоколадний торт: без яєць, молока чи масла

Дуже дешевий смачний десерт

Ми розповідали, як смачно приготувати пиріжки з яблуками. Тепер ділимось рецептом смачного і дешевого шоколадного торта.

Це неймовірна смакота. Такий торт можна спекти без зайвих витрат і зусиль. Рецептом поділились на порталі "РБК-Україна".

Інгредієнти:

3 склянки (600 г) борошна

1 склянка (200 г) цукру

1 склянка (0,25 л) олії

50 г какао

1 пачка ванілі

2 склянки (0,5 л) води

1 ч. л. солі

2 ч. л. соди

2 ст. л. оцту

Для шоколадної глазурі:

50 г какао

5 ст. л. (100 г) цукру

3 ст. л. олії

1 склянка (0,25 л) води

Улюблене варення — 250 мл.

Спосіб приготування:

З'єднуємо борошно з цукром і ванільним цукром. Додаємо сіль, соду та какао. Суху суміш перемішуємо. Окремо змішуємо воду, олію і оцет. Добре перемішуючи, з’єднуємо рідку та суху суміш. Залишаємо тісто на 10 хвилин. Виливаємо тісто у форму і випікаємо його при температурі 190 градусів впродовж 40-50 хвилин. Розрізаємо тісто на три коржі. Коржі промазуємо улюбленим варенням. Займаємось глазуррю. У сотейнику з'єднуємо какао, цукор та олію. Замішуємо. Поступово додаємо воду, постійно помішуючи. Масу ставимо на вогонь і кип’ятимо. Ще гарячою глазур'ю змащуємо торт.

Залишаємо торт на 2-3 години постояти в холодильнику. Це ідеальний десерт до чаю чи кави. Також ми розповідали, як шоколадний торт готують у Туреччині.