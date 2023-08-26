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Найдешевший шоколадний торт: без яєць, молока чи масла

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий торт ідеальний до чаю чи кави
Такий торт ідеальний до чаю чи кави. Фото РБК-Украина

Дуже дешевий смачний десерт

Ми розповідали, як смачно приготувати пиріжки з яблуками. Тепер ділимось рецептом смачного і дешевого шоколадного торта.

Це неймовірна смакота. Такий торт можна спекти без зайвих витрат і зусиль. Рецептом поділились на порталі "РБК-Україна".

Інгредієнти:

  • 3 склянки (600 г) борошна
  • 1 склянка (200 г) цукру
  • 1 склянка (0,25 л) олії
  • 50 г какао
  • 1 пачка ванілі
  • 2 склянки (0,5 л) води
  • 1 ч. л. солі
  • 2 ч. л. соди
  • 2 ст. л. оцту

Для шоколадної глазурі:

  • 50 г какао
  • 5 ст. л. (100 г) цукру
  • 3 ст. л. олії
  • 1 склянка (0,25 л) води
  • Улюблене варення — 250 мл.

Спосіб приготування:

  1. З'єднуємо борошно з цукром і ванільним цукром. Додаємо сіль, соду та какао. Суху суміш перемішуємо.
  2. Окремо змішуємо воду, олію і оцет. Добре перемішуючи, з’єднуємо рідку та суху суміш. Залишаємо тісто на 10 хвилин.
  3. Виливаємо тісто у форму і випікаємо його при температурі 190 градусів впродовж 40-50 хвилин. Розрізаємо тісто на три коржі.
  4. Коржі промазуємо улюбленим варенням. Займаємось глазуррю.
  5. У сотейнику з'єднуємо какао, цукор та олію. Замішуємо.
  6. Поступово додаємо воду, постійно помішуючи. Масу ставимо на вогонь і кип’ятимо. Ще гарячою глазур'ю змащуємо торт.

Залишаємо торт на 2-3 години постояти в холодильнику. Це ідеальний десерт до чаю чи кави. Також ми розповідали, як шоколадний торт готують у Туреччині.

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#Рецепт #Торт #Шоколад #Десерт