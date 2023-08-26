Найдешевший шоколадний торт: без яєць, молока чи масла
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Дуже дешевий смачний десерт
Ми розповідали, як смачно приготувати пиріжки з яблуками. Тепер ділимось рецептом смачного і дешевого шоколадного торта.
Це неймовірна смакота. Такий торт можна спекти без зайвих витрат і зусиль. Рецептом поділились на порталі "РБК-Україна".
Інгредієнти:
- 3 склянки (600 г) борошна
- 1 склянка (200 г) цукру
- 1 склянка (0,25 л) олії
- 50 г какао
- 1 пачка ванілі
- 2 склянки (0,5 л) води
- 1 ч. л. солі
- 2 ч. л. соди
- 2 ст. л. оцту
Для шоколадної глазурі:
- 50 г какао
- 5 ст. л. (100 г) цукру
- 3 ст. л. олії
- 1 склянка (0,25 л) води
- Улюблене варення — 250 мл.
Спосіб приготування:
- З'єднуємо борошно з цукром і ванільним цукром. Додаємо сіль, соду та какао. Суху суміш перемішуємо.
- Окремо змішуємо воду, олію і оцет. Добре перемішуючи, з’єднуємо рідку та суху суміш. Залишаємо тісто на 10 хвилин.
- Виливаємо тісто у форму і випікаємо його при температурі 190 градусів впродовж 40-50 хвилин. Розрізаємо тісто на три коржі.
- Коржі промазуємо улюбленим варенням. Займаємось глазуррю.
- У сотейнику з'єднуємо какао, цукор та олію. Замішуємо.
- Поступово додаємо воду, постійно помішуючи. Масу ставимо на вогонь і кип’ятимо. Ще гарячою глазур'ю змащуємо торт.
Залишаємо торт на 2-3 години постояти в холодильнику. Це ідеальний десерт до чаю чи кави. Також ми розповідали, як шоколадний торт готують у Туреччині.