Збережіть смак літніх овочів на зиму: рецепт овочевого асорті на зиму
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Смачно, просто та вітамінно
Консервування овочів на зиму – це чудовий спосіб зберегти не лише смак, а й вітаміни на зиму. А ось із рецептом овочевого асорті ви збережете в банку ціле літо!
Ця суміш баклажанів, цибулі, моркви, болгарського перцю та помідорів під оцтом від Shuba – ідеальна закуска взимку. Ви можете подавати асорті до сирів, грінків, м’яса та риби, а можете з’їсти прямо з банки без нічого.
Як приготувати овочеве асорті на зиму.
Інгредієнти на 5 порцій:
- баклажан — 10 шт.;
- цибуля ріпчаста — 10 шт.;
- морква — 10 шт.;
- перець болгарський червоний – 10 шт.;
- томати — 10 шт.;
- сіль — 40 г;
- цукор — 120 г;
- олія соняшникова — 300 г;
- оцет 9% — 60 мл.
Спосіб приготування:
- Усі овочі підготуйте до приготування. Цибулю та моркву очистьте, у баклажанів відріжте кінчики, у помідорів – зелену частину. У перцю видаліть плодоніжку та серцевину. Усі овочі наріжте довільними шматочками.
- Візьміть велику каструлю, влийте туди олію, додайте сіль, цукор та овочі. Тушкуйте все на маленькому вогні 45 хвилин, перемішуючи. Додати оцет і зняти з вогню.
- Простерилізуйте банки зручним способом, розкладіть туди овочі та закотіть кришками. Переверніть банки та залиште до повного охолодження.
Зберігайте у темному прохолодному місці або відповідно до лайфхаків "Телеграфа". Насолоджуйтесь вітамінами всю зиму!