Збережіть смак літніх овочів на зиму: рецепт овочевого асорті на зиму

Смачно, просто та вітамінно

Консервування овочів на зиму – це чудовий спосіб зберегти не лише смак, а й вітаміни на зиму. А ось із рецептом овочевого асорті ви збережете в банку ціле літо!

Ця суміш баклажанів, цибулі, моркви, болгарського перцю та помідорів під оцтом від Shuba – ідеальна закуска взимку. Ви можете подавати асорті до сирів, грінків, м’яса та риби, а можете з’їсти прямо з банки без нічого.

Як приготувати овочеве асорті на зиму.

Інгредієнти на 5 порцій:

баклажан — 10 шт.;

цибуля ріпчаста — 10 шт.;

морква — 10 шт.;

перець болгарський червоний – 10 шт.;

томати — 10 шт.;

сіль — 40 г;

цукор — 120 г;

олія соняшникова — 300 г;

оцет 9% — 60 мл.

Спосіб приготування:

Усі овочі підготуйте до приготування. Цибулю та моркву очистьте, у баклажанів відріжте кінчики, у помідорів – зелену частину. У перцю видаліть плодоніжку та серцевину. Усі овочі наріжте довільними шматочками. Візьміть велику каструлю, влийте туди олію, додайте сіль, цукор та овочі. Тушкуйте все на маленькому вогні 45 хвилин, перемішуючи. Додати оцет і зняти з вогню. Простерилізуйте банки зручним способом, розкладіть туди овочі та закотіть кришками. Переверніть банки та залиште до повного охолодження.

Зберігайте у темному прохолодному місці або відповідно до лайфхаків "Телеграфа". Насолоджуйтесь вітамінами всю зиму!