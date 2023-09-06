Сохраните вкус летних овощей на зиму: рецепт овощного ассорти на зиму
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Вкусно, просто и витаминно
Консервирование овощей на зиму — это отличный способ сохранить не только вкус, но и витамины на зиму. А вот с рецептом овощного ассорти вы сохраните в банке целое лето!
Эта смесь баклажанов, лука, моркови, болгарского перца и помидоров под уксусом от Shuba — идеальная закуска зимой. Вы можете подавать ассорти к сырам, гренкам, мясу и рыбе, а можете съесть прямо из банки без ничего.
Как приготовить овощное ассорти на зиму
Ингредиенты на 5 порций:
- баклажан — 10 шт.;
- лук репчатый — 10 шт.;
- морковь — 10 шт.;
- перец болгарский красный — 10 шт.;
- томаты — 10 шт.;
- соль — 40 г;
- сахар — 120 г;
- масло подсолнечное — 300 г;
- уксус 9% — 60 мл.
Способ приготовления:
- Все овощи подготовьте к приготовлению. Лук и морковь очистите, у баклажанов отрежьте кончики, у помидоров — зеленую часть. У перца удалите плодоножку и сердцевину. Все овощи нарежьте произвольными кусочками.
- Возьмите большую кастрюлю, влейте туда растительное масло, добавьте соль, сахар и овощи. Потушите все на маленьком огне 45 минут перемешивая. Добавьте уксус и снимите с огня.
- Простерилизуйте банки удобным способом, разложите туда овощи и закатайте крышками. Переверните банки и оставьте до полного охлаждения.
Храните в темном прохладном месте или в соответствии с лайфхаками "Телеграфа". Наслаждайтесь витаминами всю зиму !