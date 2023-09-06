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Сохраните вкус летних овощей на зиму: рецепт овощного ассорти на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Овощное ассорти на зиму - идеальная закуска
Овощное ассорти на зиму - идеальная закуска. Фото shuba.life

Вкусно, просто и витаминно

Консервирование овощей на зиму — это отличный способ сохранить не только вкус, но и витамины на зиму. А вот с рецептом овощного ассорти вы сохраните в банке целое лето!

Эта смесь баклажанов, лука, моркови, болгарского перца и помидоров под уксусом от Shuba — идеальная закуска зимой. Вы можете подавать ассорти к сырам, гренкам, мясу и рыбе, а можете съесть прямо из банки без ничего.

Как приготовить овощное ассорти на зиму

Ингредиенты на 5 порций:

  • баклажан — 10 шт.;
  • лук репчатый — 10 шт.;
  • морковь — 10 шт.;
  • перец болгарский красный — 10 шт.;
  • томаты — 10 шт.;
  • соль — 40 г;
  • сахар — 120 г;
  • масло подсолнечное — 300 г;
  • уксус 9% — 60 мл.

Способ приготовления:

  1. Все овощи подготовьте к приготовлению. Лук и морковь очистите, у баклажанов отрежьте кончики, у помидоров — зеленую часть. У перца удалите плодоножку и сердцевину. Все овощи нарежьте произвольными кусочками.
  2. Возьмите большую кастрюлю, влейте туда растительное масло, добавьте соль, сахар и овощи. Потушите все на маленьком огне 45 минут перемешивая. Добавьте уксус и снимите с огня.
  3. Простерилизуйте банки удобным способом, разложите туда овощи и закатайте крышками. Переверните банки и оставьте до полного охлаждения.

Храните в темном прохладном месте или в соответствии с лайфхаками "Телеграфа". Наслаждайтесь витаминами всю зиму !

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