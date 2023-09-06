Просто змішайте фарш та яйця: котлети по-єврейськи ви приготуєте за хвилини
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Такі котлети завжди будуть пишними та соковитими.
Ніжні та соковиті котлети – звичний для всіх обід. І навіть цю банальну страву можна приготувати по-новому та здивувати своїх близьких.
Спробуйте приготувати котлети по-єврейськи за рецептом Hyser — і ви здивуєтеся! З двох простих інгредієнтів – курячого філе та яєць – можна приготувати найніжніші та найсоковитіші котлети. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.
Як приготувати курячі котлети по-єврейськи
Інгредієнти:
- куряче філе – 350 г;
- яйця – 4 шт.;
- рослинна олія – 50 мл;
- сіль, чорний мелений перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Свіже куряче м’ясо пропустіть через м’ясорубку.
- Розділіть білки та жовтки яєць. Жовтки додайте в курячий фарш, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
- В окремій мисці збийте білки з невеликою щіпкою солі до утворення білої піни. Поступово додайте білки до фаршу, акуратно та повільно помішуючи.
- Нагрійте сковороду з невеликою кількістю олії. За допомогою ложки викладіть фарш на сковороду та обсмажуйте до золотистого кольору для отримання апетитної скоринки.
Подавайте котлети з каша варничкес за рецептом "Телеграфа". Ці єврейські страви вразять ваше серце з першої ложки.