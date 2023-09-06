Просто змішайте фарш та яйця: котлети по-єврейськи ви приготуєте за хвилини

Такі котлети завжди будуть пишними та соковитими.

Ніжні та соковиті котлети – звичний для всіх обід. І навіть цю банальну страву можна приготувати по-новому та здивувати своїх близьких.

Спробуйте приготувати котлети по-єврейськи за рецептом Hyser — і ви здивуєтеся! З двох простих інгредієнтів – курячого філе та яєць – можна приготувати найніжніші та найсоковитіші котлети. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати курячі котлети по-єврейськи

Інгредієнти:

куряче філе – 350 г;

яйця – 4 шт.;

рослинна олія – 50 мл;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Свіже куряче м’ясо пропустіть через м’ясорубку. Розділіть білки та жовтки яєць. Жовтки додайте в курячий фарш, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте. В окремій мисці збийте білки з невеликою щіпкою солі до утворення білої піни. Поступово додайте білки до фаршу, акуратно та повільно помішуючи. Нагрійте сковороду з невеликою кількістю олії. За допомогою ложки викладіть фарш на сковороду та обсмажуйте до золотистого кольору для отримання апетитної скоринки.

Подавайте котлети з каша варничкес за рецептом "Телеграфа". Ці єврейські страви вразять ваше серце з першої ложки.