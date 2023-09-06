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Просто змішайте фарш та яйця: котлети по-єврейськи ви приготуєте за хвилини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Котлети по-єврейськи нікого не залишать байдужими
Котлети по-єврейськи нікого не залишать байдужими. Фото cesmak.info

Такі котлети завжди будуть пишними та соковитими.

Ніжні та соковиті котлети – звичний для всіх обід. І навіть цю банальну страву можна приготувати по-новому та здивувати своїх близьких.

Спробуйте приготувати котлети по-єврейськи за рецептом Hyser — і ви здивуєтеся! З двох простих інгредієнтів – курячого філе та яєць – можна приготувати найніжніші та найсоковитіші котлети. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати курячі котлети по-єврейськи

Інгредієнти:

  • куряче філе – 350 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • рослинна олія – 50 мл;
  • сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Свіже куряче м’ясо пропустіть через м’ясорубку.
  2. Розділіть білки та жовтки яєць. Жовтки додайте в курячий фарш, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
  3. В окремій мисці збийте білки з невеликою щіпкою солі до утворення білої піни. Поступово додайте білки до фаршу, акуратно та повільно помішуючи.
  4. Нагрійте сковороду з невеликою кількістю олії. За допомогою ложки викладіть фарш на сковороду та обсмажуйте до золотистого кольору для отримання апетитної скоринки.

Подавайте котлети з каша варничкес за рецептом "Телеграфа". Ці єврейські страви вразять ваше серце з першої ложки.

Теги:
#Рецепт #Ізраїль #Котлети #Готуємо вдома