Просто смешайте фарш и яйца: котлеты по-еврейски вы приготовите за минуты
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Такие котлеты всегда будут пышными и сочными
Нежные и сочные котлеты – обычный привычный для всех обед. И даже это банальное блюдо можно приготовить по-новому и удивить своих близких.
Попытайтесь приготовить котлеты по-еврейски по рецепту Hyser — и вы удивитесь! Из двух простых ингредиентов – куриного филе и яиц – можно приготовить самые нежные и самые сочные котлеты. Заинтригованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить куриные котлеты по-еврейски
Ингредиенты:
- куриное филе – 350 г;
- яйца – 4 шт.;
- растительное масло – 50 мл;
- соль, черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Свежее куриное мясо пропустите через мясорубку.
- Разделите белки и желтки яиц. Желтки добавьте в куриный фарш, посолите, поперчите и все тщательно перемешайте.
- В отдельной миске взбейте белки с небольшой щепоткой соли до образования белой пены. Постепенно добавьте белки к фаршу, аккуратно и медленно помешивая.
- Нагрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. С помощью ложки выложите фарш на сковороду и обжаривайте до золотистого цвета для получения аппетитной корочки.
Подавайте котлеты с каша варничкес по рецепту "Телеграфа". Эти еврейские блюда сразят ваше сердце с первой ложки.