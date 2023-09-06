Просто смешайте фарш и яйца: котлеты по-еврейски вы приготовите за минуты

Такие котлеты всегда будут пышными и сочными

Нежные и сочные котлеты – обычный привычный для всех обед. И даже это банальное блюдо можно приготовить по-новому и удивить своих близких.

Попытайтесь приготовить котлеты по-еврейски по рецепту Hyser — и вы удивитесь! Из двух простых ингредиентов – куриного филе и яиц – можно приготовить самые нежные и самые сочные котлеты. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить куриные котлеты по-еврейски

Ингредиенты:

куриное филе – 350 г;

яйца – 4 шт.;

растительное масло – 50 мл;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Свежее куриное мясо пропустите через мясорубку. Разделите белки и желтки яиц. Желтки добавьте в куриный фарш, посолите, поперчите и все тщательно перемешайте. В отдельной миске взбейте белки с небольшой щепоткой соли до образования белой пены. Постепенно добавьте белки к фаршу, аккуратно и медленно помешивая. Нагрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. С помощью ложки выложите фарш на сковороду и обжаривайте до золотистого цвета для получения аппетитной корочки.

Подавайте котлеты с каша варничкес по рецепту "Телеграфа". Эти еврейские блюда сразят ваше сердце с первой ложки.