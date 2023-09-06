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Просто смешайте фарш и яйца: котлеты по-еврейски вы приготовите за минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Котлеты по-еврейски никого не оставят равнодушными
Котлеты по-еврейски никого не оставят равнодушными. Фото cesmak.info

Такие котлеты всегда будут пышными и сочными

Нежные и сочные котлеты – обычный привычный для всех обед. И даже это банальное блюдо можно приготовить по-новому и удивить своих близких.

Попытайтесь приготовить котлеты по-еврейски по рецепту Hyser — и вы удивитесь! Из двух простых ингредиентов – куриного филе и яиц – можно приготовить самые нежные и самые сочные котлеты. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить куриные котлеты по-еврейски

Ингредиенты:

  • куриное филе – 350 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • растительное масло – 50 мл;
  • соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свежее куриное мясо пропустите через мясорубку.
  2. Разделите белки и желтки яиц. Желтки добавьте в куриный фарш, посолите, поперчите и все тщательно перемешайте.
  3. В отдельной миске взбейте белки с небольшой щепоткой соли до образования белой пены. Постепенно добавьте белки к фаршу, аккуратно и медленно помешивая.
  4. Нагрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. С помощью ложки выложите фарш на сковороду и обжаривайте до золотистого цвета для получения аппетитной корочки.

Подавайте котлеты с каша варничкес по рецепту "Телеграфа". Эти еврейские блюда сразят ваше сердце с первой ложки.

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