Тоненьке тісто і м’ясна начинка: хитрий рецепт пирога від турецьких кухарів

Спробуйте зробити його на дозвіллі

Ми розповідали, як швидко приготувати овочеву запіканку з м’ясом. Ще один відмінний варіант повноцінної вечері — турецький пиріг бурек.

Бурек — це несолодка випічка з листкового тіста або тіста філо. Таке тісто дуже тоненьке, його можна купити в будь-якому магазині. пиріг виходить дуже смачним, а готується просто. Рецептом поділились на порталі theLime.

Інгредієнти:

тісто філо

куряче філе — 2 шт.

цибуля — 2 шт.

помідор — 2 шт.

петрушка

вершкове масло — 50 г

сіль

перець

вершки від 20% жирності — 100 мл

Спосіб приготування:

Для начинки куряче філе разом з очищеною цибулею пропускаємо через м'ясорубку. Тушкуємо на розпеченій сковороді з олією. Коли обсмажиться і кухнею попливуть аромати смаженого м’яса, додаємо сіль, перець та 20 г вершкового масла. Ще одну цибулину нарізаємо та окремо обсмажуємо на сковороді. Вже готову та золотисту додаємо до решти маси. Нарізаємо помідори кубиками, петрушку дрібно кришимо. Додаємо їх до м'яса та цибулі, солимо і перчимо до смаку. Беремо два шари тіста філо, кожен змащуємо розтопленим вершковим маслом. Кладемо їх один на один, зверху хаотично викладаємо трохи начинки. Загортаємо у рулет, змащуємо знову малсом і згортаємо в равлик. Викладаємо равлика в центр форми, змащеною олією або застеленої пергаментом. Формуємо ще кілька таких рулетиків. Продовжуємо викладати, доки форма не заповниться. Заливаємо майбутній бурек з вершками. Запікаємо його у заздалегідь розігрітій до 200°С духовці до золотистої скоринки.

Пиріг викладається на таріль або обробну дошку. Його найсмачніше подавати гарячим. Також він добре смакуватиме зі сметаною або соусом на її основі.