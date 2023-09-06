Тоненьке тісто і м’ясна начинка: хитрий рецепт пирога від турецьких кухарів
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Спробуйте зробити його на дозвіллі
Ми розповідали, як швидко приготувати овочеву запіканку з м’ясом. Ще один відмінний варіант повноцінної вечері — турецький пиріг бурек.
Бурек — це несолодка випічка з листкового тіста або тіста філо. Таке тісто дуже тоненьке, його можна купити в будь-якому магазині. пиріг виходить дуже смачним, а готується просто. Рецептом поділились на порталі theLime.
Інгредієнти:
- тісто філо
- куряче філе — 2 шт.
- цибуля — 2 шт.
- помідор — 2 шт.
- петрушка
- вершкове масло — 50 г
- сіль
- перець
- вершки від 20% жирності — 100 мл
Спосіб приготування:
- Для начинки куряче філе разом з очищеною цибулею пропускаємо через м'ясорубку. Тушкуємо на розпеченій сковороді з олією. Коли обсмажиться і кухнею попливуть аромати смаженого м’яса, додаємо сіль, перець та 20 г вершкового масла.
- Ще одну цибулину нарізаємо та окремо обсмажуємо на сковороді. Вже готову та золотисту додаємо до решти маси.
- Нарізаємо помідори кубиками, петрушку дрібно кришимо. Додаємо їх до м'яса та цибулі, солимо і перчимо до смаку.
- Беремо два шари тіста філо, кожен змащуємо розтопленим вершковим маслом. Кладемо їх один на один, зверху хаотично викладаємо трохи начинки. Загортаємо у рулет, змащуємо знову малсом і згортаємо в равлик. Викладаємо равлика в центр форми, змащеною олією або застеленої пергаментом.
- Формуємо ще кілька таких рулетиків. Продовжуємо викладати, доки форма не заповниться.
- Заливаємо майбутній бурек з вершками. Запікаємо його у заздалегідь розігрітій до 200°С духовці до золотистої скоринки.
Пиріг викладається на таріль або обробну дошку. Його найсмачніше подавати гарячим. Також він добре смакуватиме зі сметаною або соусом на її основі.