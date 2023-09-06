Укр

Тоненькое тесто и мясная начинка: хитрый рецепт пирога от турецких поваров

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой пирог — отличный ужин или сытный обед Новость обновлена 06 сентября 2023, 12:36
Такой пирог — отличный ужин или сытный обед. Фото Апостроф

Попытайтесь сделать его на досуге

Мы рассказывали, как быстро приготовить овощную запеканку с мясом. Еще один отличный вариант полноценного ужина – турецкий пирог свекла.

Свекла – это несладкая выпечка из слоеного теста или теста фило. Такое тесто очень тоненькое, его можно купить в любом магазине. пирог получается очень вкусным, а готовится просто. Рецептом поделились на портале theLime.

Ингредиенты:

  • тесто фило
  • куриное филе – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • петрушка
  • сливочное масло — 50 г
  • соль
  • перец
  • сливки от 20% жирности — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Для начинки куриное филе вместе с очищенным луком пропускаем через мясорубку. Тушим на раскаленной сковороде с растительным маслом. Когда обжарится и кухней поплывут ароматы жареного мяса, добавляем соль, перец и 20 г сливочного масла.
  2. Еще одну луковицу нарезаем и обжариваем отдельно на сковороде. Уже готовую и золотистую добавляем к остальной массе.
  3. Нарезаем помидоры кубиками, петрушку мелко крошим. Добавляем их к мясу и луку, солим и перчим по вкусу.
  4. Берем два слоя теста фило, каждый смазываем растопленным сливочным маслом. Кладем их один на один, сверху хаотично выкладываем немного начинки. Заворачиваем в рулет, смазываем снова маслом и сворачиваем в улитку. Выкладываем улитку в центр формы, смазанным маслом или застеленной пергаментом.
  5. Формируем еще несколько таких рулетиков. Продолжаем выкладывать, пока форма не заполнится.
  6. Заливаем будущую свеклу со сливками. Запекаем его в заранее разогретой до 200°С духовке до золотистой корочки.

Пирог выкладывается на блюдо или разделочную доску. Его вкуснее всего подавать горячим. Также он будет хорошо смаковать со сметаной или соусом на ее основе.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Тесто #Пиріг