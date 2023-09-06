Тоненькое тесто и мясная начинка: хитрый рецепт пирога от турецких поваров

Попытайтесь сделать его на досуге

Мы рассказывали, как быстро приготовить овощную запеканку с мясом. Еще один отличный вариант полноценного ужина – турецкий пирог свекла.

Свекла – это несладкая выпечка из слоеного теста или теста фило. Такое тесто очень тоненькое, его можно купить в любом магазине. пирог получается очень вкусным, а готовится просто. Рецептом поделились на портале theLime.

Ингредиенты:

тесто фило

куриное филе – 2 шт.

лук – 2 шт.

помидор – 2 шт.

петрушка

сливочное масло — 50 г

соль

перец

сливки от 20% жирности — 100 мл

Способ приготовления:

Для начинки куриное филе вместе с очищенным луком пропускаем через мясорубку. Тушим на раскаленной сковороде с растительным маслом. Когда обжарится и кухней поплывут ароматы жареного мяса, добавляем соль, перец и 20 г сливочного масла. Еще одну луковицу нарезаем и обжариваем отдельно на сковороде. Уже готовую и золотистую добавляем к остальной массе. Нарезаем помидоры кубиками, петрушку мелко крошим. Добавляем их к мясу и луку, солим и перчим по вкусу. Берем два слоя теста фило, каждый смазываем растопленным сливочным маслом. Кладем их один на один, сверху хаотично выкладываем немного начинки. Заворачиваем в рулет, смазываем снова маслом и сворачиваем в улитку. Выкладываем улитку в центр формы, смазанным маслом или застеленной пергаментом. Формируем еще несколько таких рулетиков. Продолжаем выкладывать, пока форма не заполнится. Заливаем будущую свеклу со сливками. Запекаем его в заранее разогретой до 200°С духовке до золотистой корочки.

Пирог выкладывается на блюдо или разделочную доску. Его вкуснее всего подавать горячим. Также он будет хорошо смаковать со сметаной или соусом на ее основе.