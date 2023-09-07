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Діти забиратимуть усе до школи: корисний перекус без грама цукру

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Смачний, корисний та швидкий рецепт
Смачний, корисний та швидкий рецепт. Фото shuba.life

За кожне таке печиво діти будуть битися

З 1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. У зв’язку з поверненням багатьох школярів до навчання у батьків виникає одне з найважливіших питань — що покласти у ланч-бокс дитині.

Ми пропонуємо приготувати смачне вівсяне печиво без цукру з яблуками по рецепту Shuba. Така смакота точно порадує ваших малюків і вони забиратимуть до школи абсолютно все!

Як приготувати печиво вівсяне без цукру з яблуками

Інгредієнти на 6 порцій:

  • пластівці вівсяні — 150 г;
  • яблука (можна замінити бананами) — 2 шт.;
  • родзинки — 100 г;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Родзинки залийте окропом, залиште на 10 хвилин. Через вказаний час злийте воду і відкиньте родзинки на паперовий рушник, щоб вони обсохли.
  2. Підготуйте яблука: вимийте їх, очистьте від шкірки, виріжте серцевину і наріжте невеликими шматочками. Збийте блендер до консистенції пюре.
  3. Яйце в окремій мисці збийте до однорідного стану, туди ж додайте вівсяні пластівці, яблука та родзинки. Все перемішайте та залиште "відпочивати" на 15 хвилин. Через зазначений час з тіста, що вийшла, сформуйте невеликі круглі печива.
  4. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть печиво. Поставте його запікатись у розігріту на 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна приготувати школяра на перекус. Смачного!