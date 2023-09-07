Дети будут забирать все в школу: полезный перекус без грамма сахара

За каждое такое печенье дети будут драться

С 1 сентября в Украине начинается новый учебный год. В связи с возвращением многих школьников к учебе у родителей возникает один из важнейших вопросов — что положить в ланч-бокс ребенку.

Мы предлагаем приготовить вкусное овсяное печенье без сахара с яблоками по рецепту Shuba. Такая вкуснятина точно порадует ваших малышей и они будут забирать в школу абсолютно все!

Как приготовить овсяное печенье без сахара с яблоками

Ингредиенты на 6 порций:

хлопья овсяные — 150 г;

яблоки (можно заменить бананами) — 2 шт.;

изюм — 100 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.

Способ приготовления:

Изюм залейте кипятком, оставьте на 10 минут. Через указанное время слейте воду и откиньте изюм на бумажное полотенце, чтобы они обсохли. Подготовьте яблоки: вымойте их, очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Взбейте блендером до консистенции пюре. Яйцо в отдельной миске взбейте до однородного состояния, туда же добавьте овсяные хлопья, яблоки и изюм. Все перемешайте и оставьте "отдыхать" на 15 минут. Через указанное время из получившегося теста сформируйте небольшие круглые печенья. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите печенье. Поставьте его запекаться в разогретую на 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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