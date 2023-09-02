Этим салатом любят перекусить в Париже: 20 минут - и блюдо на столе
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Быстро, вкусно, необычно!
Салат из картофеля – это всегда питательное и вкусное блюдо. Причем вариантов их множество: готовить блюдо можно как из вареного картофеля, так из жареного или картофеля фри.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим французский картофельный салат. Это необычное блюдо для нашей кухни, приготовить которое не составит труда. Однако он поразит ваши вкусовые рецепторы с первой ложки!
Как приготовить французский картофельный салат
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 900 г;
- оливковое масло — 1/3 стакана;
- соль — 1,1 ст. л.;
- лук репчатый — 4 шт.;
- уксус винный красный — 1/4 стакана;
- дижонская горчица — 1 ст. л.;
- перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
- укроп, веточка, петрушка, веточка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель вымойте, очистите. В большую кастрюлю поместите соль и картофель, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на среднем огне около 15-20 минут, пока картофель не станет легко прокалываться ножом.
- Измельчите лук, укроп и петрушку, все перемешайте.
- В большой миске взбейте оливковое масло, красный винный уксус, дижонскую горчицу, черный перец, остальную соль и траву.
- Слейте вареный картофель на дуршлаг и промойте под холодной водой. Разрежьте картошку, переложите в миску с заправкой.
- К картофелю добавьте измельченный лук и зелень, перемешайте и оставьте на 10 минут. Подавайте салат теплым или комнатной температуры.
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