Этим салатом любят перекусить в Париже: 20 минут - и блюдо на столе

Быстро, вкусно, необычно!

Салат из картофеля – это всегда питательное и вкусное блюдо. Причем вариантов их множество: готовить блюдо можно как из вареного картофеля, так из жареного или картофеля фри.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим французский картофельный салат. Это необычное блюдо для нашей кухни, приготовить которое не составит труда. Однако он поразит ваши вкусовые рецепторы с первой ложки!

Как приготовить французский картофельный салат

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 900 г;

оливковое масло — 1/3 стакана;

соль — 1,1 ст. л.;

лук репчатый — 4 шт.;

уксус винный красный — 1/4 стакана;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

укроп, веточка, петрушка, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель вымойте, очистите. В большую кастрюлю поместите соль и картофель, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на среднем огне около 15-20 минут, пока картофель не станет легко прокалываться ножом. Измельчите лук, укроп и петрушку, все перемешайте. В большой миске взбейте оливковое масло, красный винный уксус, дижонскую горчицу, черный перец, остальную соль и траву. Слейте вареный картофель на дуршлаг и промойте под холодной водой. Разрежьте картошку, переложите в миску с заправкой. К картофелю добавьте измельченный лук и зелень, перемешайте и оставьте на 10 минут. Подавайте салат теплым или комнатной температуры.

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