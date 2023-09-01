Вкусно и полезно: что можно приготовить школьнику на перекус

Ребенок никогда не будет голодным

Сегодня, 1 сентября, начинается новый учебный год в Украине, и многие школьники вернутся к учебе. В связи с этим у родителей возникает один из важнейших вопросов — что положить в ланч-бокс ребенку.

Вместе с Smachnonew расскажем об оригинальных идеях для школьных перекусов. С таким продуманным ланч-боксом ваш ребенок будет питаться сбалансирован.

Что школьнику дать с собой в качестве перекуса

Фруктовые шашлыки. Для этого просто наложите на деревянные шпажки наложите кусочки апельсинов, яблок, груш или виноградинок. Яркий и аппетитный перекус понравится вашим детям.

Вместо обычных сэндвичей с сыром и ветчиной, попробуйте сделать мини-сэндвичи из пшеничного хлеба, хумуса и нарезанных овощей – помидоров, огурцов, шампиньонов. Такой перекус обязательно понравится детям — это вкусно и полезно.

Пожарьте на сухой сковороде смесь орехов (например, грецкие орехи и миндаль) и смешайте с сухофруктами (изюм, курага, вишневая сушка). Такая ореховая смесь придется вашему школьнику по душе.

Для полезного перекуса из йогурта просто дайте ребенку кисломолочный продукт без наполнителя. В отдельном контейнере вручите фрукты или ягоды — и школьника будет не оторвать.

Также для перекуса можно приготовить горячие бутерброды с тунцом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!