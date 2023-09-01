Смачно та корисно: що можна приготувати школяру на перекус

Дитина ніколи не буде голодною

Сьогодні, 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік в Україні, і багато школярів повернуться до навчання. У зв’язку з цим у батьків виникає одне з найважливіших питань — що покласти в ланч-бокс дитині.

Разом зі Smachnonew розповімо про оригінальні ідеї для шкільних перекусів. З таким продуманим ланч-боксом ваша дитина харчуватиметься збалансованою.

Що школяреві дати з собою для перекусу

Фруктові шашлики. Для цього просто накладіть на дерев’яні шпажки, накладіть шматочки апельсинів, яблук, груш або виноградинок. Яскравий та апетитний перекус сподобається вашим дітям.

Замість звичайних сендвічів із сиром та шинкою, спробуйте зробити міні-сендвічі з пшеничного хліба, хумусу та нарізаних овочів – помідорів, огірків, печериць. Такий перекус обов’язково сподобається дітям – це смачно та корисно.

Посмажте на сухій сковороді суміш горіхів (наприклад, волоські горіхи та мигдаль) і змішайте із сухофруктами (родзинки, курага, вишневе сушіння). Така горіхова суміш припаде вашому школяру до душі.

Для корисного перекусу з йогурту просто дайте дитині кисломолочний продукт без наповнювача. В окремому контейнері вручіть фрукти або ягоди — і школяра буде не відірвати.

Також для перекушування можна приготувати гарячі бутерброди з тунцем за рецептом "Телеграфа". Смачного!