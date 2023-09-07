Ви могли не знати: як правильно заварити вермішель швидкого приготування
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Не всі про це знають
Будь-яка вермішель швидкого приготування — не просто їжа для студентів. З початком повномасштабної війни вона стала незамінною — кілька пачок сухпайка варто мати вдома про всяк випадок. З неї також готують салати.
Разом із today.ua розповідаємо, як смачно запарити вермішель швидкого приготування. Окрім самої вермішелі знадобиться всього кілька продуктів. Але це зробити страву значно апетитнішою.
Інгредієнти:
- вермішель швидкого приготування
- бекон
- вершки
- твердий сир
- два яйця
Спосіб приготування:
- Висипаємо вермішель у тарілку та заливаємо окропом. Вода повинна покривати вміст на кілька пальців.
- Обсмажуємо на сковороді кілька смужок бекону. Паралельно у глибокій мисці змішуємо два яєчні жовтки, вливаємо трохи вершків і складемо натертий на тертці сир.
- Вермішель зливаємо і висипаємо зверху бекон. Заливаємо це все вершковим соусом.
- Солимо, перчимо і додаємо улюблені приправи. Готуємо страву кілька хвилин під кришкою на слабкому вогні — вона швидко закипить, адже вермішель і так гаряча.
Так всього за кілька хвилин можна перетворити звичайну швидкоїжу на шедевр. Також ми розповідали про три продукти, які роблять борщ значно смачнішим.