Ви могли не знати: як правильно заварити вермішель швидкого приготування

Не всі про це знають

Будь-яка вермішель швидкого приготування — не просто їжа для студентів. З початком повномасштабної війни вона стала незамінною — кілька пачок сухпайка варто мати вдома про всяк випадок. З неї також готують салати.

Разом із today.ua розповідаємо, як смачно запарити вермішель швидкого приготування. Окрім самої вермішелі знадобиться всього кілька продуктів. Але це зробити страву значно апетитнішою.

Інгредієнти:

вермішель швидкого приготування

бекон

вершки

твердий сир

два яйця

Спосіб приготування:

Висипаємо вермішель у тарілку та заливаємо окропом. Вода повинна покривати вміст на кілька пальців. Обсмажуємо на сковороді кілька смужок бекону. Паралельно у глибокій мисці змішуємо два яєчні жовтки, вливаємо трохи вершків і складемо натертий на тертці сир. Вермішель зливаємо і висипаємо зверху бекон. Заливаємо це все вершковим соусом. Солимо, перчимо і додаємо улюблені приправи. Готуємо страву кілька хвилин під кришкою на слабкому вогні — вона швидко закипить, адже вермішель і так гаряча.

Так всього за кілька хвилин можна перетворити звичайну швидкоїжу на шедевр. Також ми розповідали про три продукти, які роблять борщ значно смачнішим.