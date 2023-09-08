З дешевої риби – до ресторанної страви: хитрий рецепт фантастичних котлет

Незвичайний трюк для смачного результату

Рибні котлети — чудова альтернатива м’ясним биточкам. Це не лише про насиченість смаку, а й про користь.

Разом з Рixelinform пропонуємо неймовірний варіант цієї страви. Чому неймовірний? Тому що для приготування їх підійде будь-яка, навіть найдешевша риба. Крім того, завдяки одному інгредієнту котлети вийдуть ніжними, соковитими та смачними. У це важко повірити, але цей продукт – сир. Спробуємо?

Як приготувати рибні котлети

Інгредієнти:

філе будь-якої риби – 300 г;

часник — 2 зубчики,

зелена цибуля, панірувальні сухарі, сіль, перець – на свій смак;

лимонний сік — 1 ч. л.;

твердий сир – 50 г

Спосіб приготування:

Філе риби миємо, сушимо, ріжемо на шматочки. Цибулю та часник теж миємо, сушимо і подрібнюємо. Сир натираємо. Подрібнену цибулю, часник і сир відправляємо у фарш. Все солимо, перчимо, додаємо сік лимонний і знову перемішуємо. З отриманого фаршу ліпимо котлети, обвалюємо їх у панірувальних сухарях і обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки. Духовку розігріваємо до 150 градусів. Котлети викладаємо на застелену пергаментом форму і відправляємо до духовки ще на 5 хвилин.

Рекомендуємо приготувати рибні котлети в картопляній шубі за рецептом "Телеграфа". Смачного!