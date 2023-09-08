З дешевої риби – до ресторанної страви: хитрий рецепт фантастичних котлет
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Незвичайний трюк для смачного результату
Рибні котлети — чудова альтернатива м’ясним биточкам. Це не лише про насиченість смаку, а й про користь.
Разом з Рixelinform пропонуємо неймовірний варіант цієї страви. Чому неймовірний? Тому що для приготування їх підійде будь-яка, навіть найдешевша риба. Крім того, завдяки одному інгредієнту котлети вийдуть ніжними, соковитими та смачними. У це важко повірити, але цей продукт – сир. Спробуємо?
Як приготувати рибні котлети
Інгредієнти:
- філе будь-якої риби – 300 г;
- часник — 2 зубчики,
- зелена цибуля, панірувальні сухарі, сіль, перець – на свій смак;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- твердий сир – 50 г
Спосіб приготування:
- Філе риби миємо, сушимо, ріжемо на шматочки.
- Цибулю та часник теж миємо, сушимо і подрібнюємо. Сир натираємо.
- Подрібнену цибулю, часник і сир відправляємо у фарш. Все солимо, перчимо, додаємо сік лимонний і знову перемішуємо.
- З отриманого фаршу ліпимо котлети, обвалюємо їх у панірувальних сухарях і обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки.
- Духовку розігріваємо до 150 градусів. Котлети викладаємо на застелену пергаментом форму і відправляємо до духовки ще на 5 хвилин.
Рекомендуємо приготувати рибні котлети в картопляній шубі за рецептом "Телеграфа". Смачного!