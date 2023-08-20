Більше ніякого смороду: як позбутися запахів риби та цибулі на кухні

На вашій кухні завжди буде свіжо

Риба — неймовірно смачний та корисний продукт. З неї можна приготувати неймовірну кількість різноманітних страв. Однак готувати її — ще задоволення: запах сирої риби може звести з розуму будь-якого гурмана. Виводиться він дуже складно і часто одним провітрюванням приміщення не обійтися. Така ж проблема із запахом свіжої цибулі.

Якщо засоби для чищення та ароматизатори для кухні не справляються, а ваші дошки, ножі та миски пахнуть рибою та цибулею, вам допоможуть прості хитрощі. Про них разом із "РБК-Україна" і розповімо.

Чим видалити запах риби та цибулі

Ситуацію можна виправити за допомогою простого засобу, що є на кожній кухні – білого столового оцту. Додайте 10 мл продукту на кожні 100 мл води, покладіть у розчин весь посуд, який просочився запахом риби та цибулі.

Залиште на деякий час, а потім сполосніть весь посуд під проточною водою або промийте зі звичайним миттям посуду.

Що ще допоможе подолати запах цибулі та риби

Запахи з рук можна видалити лимоном. Просто протріть скибочкою руки.

У роті від присмаку риби або цибулі в роті можна позбутися за допомогою свіжої петрушки. Ці запахи також добре перебиваються яблуком, полуницею та кавовими зернами.

Для одягу та тканини можна використовувати розчин лимонної кислоти, оцет, господарське мило. А ось на кухні допоможуть цедра цитрусових просто прогрійте її на сковороді.

До речі, потріть ще саму скумбрію одним інгредієнтом за порадою "Телеграфа" — і запаху на кухні не буде. Насолоджуйтесь смачними рибними стравами!