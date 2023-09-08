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Из дешевой рыбы - в ресторанное блюдо: хитрый рецепт фантастических котлет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Рыбные котлеты с удовольствием будут уплетать все
Рыбные котлеты с удовольствием будут уплетать все. Фото prostoway

Необычный трюк для вкусного результата

Рыбные котлеты – отличная альтернатива мясным биточкам. Это не только о насыщенности вкуса, но и о пользе.

Вместе с Рixelinform предлагаем невероятный вариант этого блюда. Почему невероятный? Потому что для приготовления их подойдет любая, даже самая дешевая рыба. Кроме того, благодаря одному ингредиенту котлеты получатся нежными, сочными и вкусными. В это сложно поверить, но этот продукт – сыр. Попробуем?

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

  • филе любой рыбы – 300 граммов;
  • чеснок — 2 зубчика,
  • зеленый лук, панировочные сухари, соль, перец – по своему вкусу;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • твердый сыр – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Филе рыбы моем, сушим, режем на кусочки.
  2. Лук и чеснок тоже моем, сушим и измельчаем. Сыр натираем.
  3. Измельченный лук, чеснок и сыр отправляем в фарш. Все солим, перчим, добавляем лимонный сок и снова перемешиваем.
  4. Из полученного фарша лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.
  5. Духовку разогреваем до 150 градусов. Котлеты выкладываем на застеленную пергаментом форму и отправляем в духовку еще на 5 минут.

Рекомендуем приготовить рыбные котлеты в картофельной шубе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Сыр #Готовим дома #Рыбные котлеты