Из дешевой рыбы - в ресторанное блюдо: хитрый рецепт фантастических котлет
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Необычный трюк для вкусного результата
Рыбные котлеты – отличная альтернатива мясным биточкам. Это не только о насыщенности вкуса, но и о пользе.
Вместе с Рixelinform предлагаем невероятный вариант этого блюда. Почему невероятный? Потому что для приготовления их подойдет любая, даже самая дешевая рыба. Кроме того, благодаря одному ингредиенту котлеты получатся нежными, сочными и вкусными. В это сложно поверить, но этот продукт – сыр. Попробуем?
Как приготовить рыбные котлеты
Ингредиенты:
- филе любой рыбы – 300 граммов;
- чеснок — 2 зубчика,
- зеленый лук, панировочные сухари, соль, перец – по своему вкусу;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- твердый сыр – 50 г.
Способ приготовления:
- Филе рыбы моем, сушим, режем на кусочки.
- Лук и чеснок тоже моем, сушим и измельчаем. Сыр натираем.
- Измельченный лук, чеснок и сыр отправляем в фарш. Все солим, перчим, добавляем лимонный сок и снова перемешиваем.
- Из полученного фарша лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.
- Духовку разогреваем до 150 градусов. Котлеты выкладываем на застеленную пергаментом форму и отправляем в духовку еще на 5 минут.
Рекомендуем приготовить рыбные котлеты в картофельной шубе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!