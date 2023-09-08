Из дешевой рыбы - в ресторанное блюдо: хитрый рецепт фантастических котлет

Необычный трюк для вкусного результата

Рыбные котлеты – отличная альтернатива мясным биточкам. Это не только о насыщенности вкуса, но и о пользе.

Вместе с Рixelinform предлагаем невероятный вариант этого блюда. Почему невероятный? Потому что для приготовления их подойдет любая, даже самая дешевая рыба. Кроме того, благодаря одному ингредиенту котлеты получатся нежными, сочными и вкусными. В это сложно поверить, но этот продукт – сыр. Попробуем?

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

филе любой рыбы – 300 граммов;

чеснок — 2 зубчика,

зеленый лук, панировочные сухари, соль, перец – по своему вкусу;

лимонный сок – 1 ч. л.;

твердый сыр – 50 г.

Способ приготовления:

Филе рыбы моем, сушим, режем на кусочки. Лук и чеснок тоже моем, сушим и измельчаем. Сыр натираем. Измельченный лук, чеснок и сыр отправляем в фарш. Все солим, перчим, добавляем лимонный сок и снова перемешиваем. Из полученного фарша лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Духовку разогреваем до 150 градусов. Котлеты выкладываем на застеленную пергаментом форму и отправляем в духовку еще на 5 минут.

Рекомендуем приготовить рыбные котлеты в картофельной шубе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!