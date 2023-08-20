Больше никакой вони: как избавиться от запахов рыбы и лука на кухне

На вашей кухне будет всегда свежо

Рыба — невероятно вкусный и полезный продукт. Из нее можно приготовить невероятное количество разнообразных блюд. Однако готовить ее — то еще удовольствие: запах сырой рыбы может свести с ума любого гурмана. Выводится он очень сложно и часто одним проветриванием помещения тут не обойтись. Такая же проблема с запахом свежего репчатого лука.

Если средства для чистки и ароматизаторы для кухни не справляются, а ваши доски, ножи и миски пахнут рыбой и луком, вам помогут простые хитрости. О них вместе с "РБК-Украина" и расскажем.

Чем удалить запах рыбы и лука

Ситуацию можно исправить с помощью простого средства, которое есть на каждой кухне — белого столового уксуса. Добавьте 10 мл продукта на каждые 100 мл воды, положите в раствор всю посуду, которая пропиталась запахом рыбы и лука.

Оставьте на некоторое время, а потом сполосните всю посуду под проточной водой или помойте с обычным средством для мытья посуды.

Что еще поможет побороть запах лука и рыбы

Запахи с рук можно удалить лимоном. Просто протрите ломтиком руки.

Во рту от привкуса рыбы или лука во рту можно избавиться с помощью свежей петрушки. Эти запахи также отлично перебиваются яблоком, клубникой и кофейными зернами.

Для одежды и ткани можно использовать раствор лимонной кислоты, уксус, хозяйственное мыло. А вот на кухне помогут цедра цитрусовых — просто прогрейте ее на сковороде.

Кстати, потрите еще саму скумбрию одним ингредиентом по совету "Телеграфа" — и запаха на кухне не будет. Наслаждайтесь вкусными рыбными блюдами!