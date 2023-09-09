Смачніше магазинного згущеного молока: неймовірний рецепт крему всього з трьох інгредієнтів

Просто, смачно та оригінально

Якщо ви ласун і любите домашню випічку та смачні десерти, цей рецепт саме для вас. Сьогодні ми приготуємо незвичайний крем. Чому незвичайний? Тому що його можна їсти як самостійний десерт, додавати його в інші страви, до фруктів, морозива, випічки, млинців. Якщо крем із кави заморозити, вийде кавове морозиво. Якщо воно розтане, то перетвориться на звичайну міцну солодку розчинну каву.

Shuba ділиться найпростішим кремом, який тільки можна собі уявити. Він складається лише з трьох інгредієнтів — розчинної кави, цукру та крижаної кип’яченої води. До речі, крем абсолютно не потребує варіння. З вказаної кількості інгредієнтів виходить майже літр крему з дуже насиченим смаком розчинної кави. Крем має щільну і повітряну текстуру, яка тримається до 5 годин при зберіганні в холодильнику. Спробуємо?

Як приготувати кавовий крем

Інгредієнти на 6 порцій:

розчинна кава — 30 г;

цукор — 150 г;

вода крижана кип’ячена — 140 мл.

Спосіб приготування:

Змішайте цукор та каву. Туди ж додайте крижану воду. Суміш збийте міксером до піків. Кавовий крем готовий.

Подавати цей кавовий крем можна також з оладками за рецептом "Телеграфа". Смачного!