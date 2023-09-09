Один продукт зробить деруни хрусткими та менш калорійними: хитрий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви полюбите цю страву з першого укусу
Хрумкі зовні та соковиті всередині деруни неможливо не любити. Класична страва готується з картоплі, цибулі, солі та перцю, а далі кожен кулінар додає інгредієнти на свій смак.
Smachnonews пропонує приготувати сьогодні незвичайні деруни з кабачків. Вони відрізняються ніжним смаком, таку страву простіше приготувати та вона менш калорійна. Ви захочете такі деруни ще й ще.
Як приготувати деруни з кабачків
Інгредієнти на 2 порції:
- 2 кабачки;
- 2 курячі яйця;
- склянка борошна;
- 1 чайна ложка солі;
- чорний мелений перець;
- олія для смаження;
- цибуля або зелена;
- зелень кропу (за бажанням).
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо, очищаємо від шкірки, натираємо на тертці та посипаємо сіллю. Залишаємо на кілька хвилин. Коли овочі пустять сік, віджимаємо руками зайву рідину.
- Цибулю та кріп нарізаємо. Збиваємо яйця, додаємо до них борошно та спеції. Додаємо все до кабачків, перемішуємо до однорідної маси.
- Розігріваємо сковороду з олією та обсмажуємо деруни до золотистої скоринки з кожного боку.
Подавайте деруни з кабачків із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!