Один продукт зробить деруни хрусткими та менш калорійними: хитрий рецепт

Ви полюбите цю страву з першого укусу

Хрумкі зовні та соковиті всередині деруни неможливо не любити. Класична страва готується з картоплі, цибулі, солі та перцю, а далі кожен кулінар додає інгредієнти на свій смак.

Smachnonews пропонує приготувати сьогодні незвичайні деруни з кабачків. Вони відрізняються ніжним смаком, таку страву простіше приготувати та вона менш калорійна. Ви захочете такі деруни ще й ще.

Як приготувати деруни з кабачків

Інгредієнти на 2 порції:

2 кабачки;

2 курячі яйця;

склянка борошна;

1 чайна ложка солі;

чорний мелений перець;

олія для смаження;

цибуля або зелена;

зелень кропу (за бажанням).

Спосіб приготування:

Кабачки миємо, очищаємо від шкірки, натираємо на тертці та посипаємо сіллю. Залишаємо на кілька хвилин. Коли овочі пустять сік, віджимаємо руками зайву рідину. Цибулю та кріп нарізаємо. Збиваємо яйця, додаємо до них борошно та спеції. Додаємо все до кабачків, перемішуємо до однорідної маси. Розігріваємо сковороду з олією та обсмажуємо деруни до золотистої скоринки з кожного боку.

Подавайте деруни з кабачків із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!