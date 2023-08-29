Рус

Два бюджетні інгредієнти — і ваші деруни стануть кращими за ресторанні

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зробити смак дерунів ідеальним дуже просто
Зробити смак дерунів ідеальним дуже просто. Фото 1plus1.ua

Страву розберуть зі стола за секунди

Деруни – популярна страва на столі українців. Це відмінний варіант для обіду, вечері або навіть перекушування в тому випадку, якщо хочеться простої, але смачної страви.

Це досить проста у приготуванні страва. Зазвичай деруни готують із тертої картоплі, яєць та борошна, але іноді вони залишаються сирими всередині, не хрумтять або взагалі розповзаються по тарілці. Якщо ж ви хочете, щоб страва завжди виходила смачною, візьміть на замітку три прийоми від Pixelinform. Вони допоможуть зробити страву апетитною.

Виверти, за допомогою яких деруни вийдуть ідеальними

Правильна робота з картоплею. Річ у тому, що цей овоч може змінити колір або виділити безліч води. Тому слід спочатку подрібнити картоплю, посолити, перемішати та залишити на 5 хвилин. Через вказаний час потрібно просто віджати картопляну масу, додати ложку сметани та готувати далі.

Додайте в страву часник — їм ви точно не зіпсуєте картоплю. Для покращення страви візьміть 1-2 зубчики, поріжте ножем і додайте до картопляної маси – і ваші деруни буквально зметуть зі столу.

Подрібніть терткою та додайте в картопляну масу копчений сир. Це може здатися несподіваним, але деруни вийдуть ситними та оригінальними до смаку.

Рекомендуємо спробувати латкеси — деруни по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Це досить проста у приготуванні страва.

Теги:
#Лайфхак #Деруни