Два бюджетні інгредієнти — і ваші деруни стануть кращими за ресторанні

Страву розберуть зі стола за секунди

Деруни – популярна страва на столі українців. Це відмінний варіант для обіду, вечері або навіть перекушування в тому випадку, якщо хочеться простої, але смачної страви.

Це досить проста у приготуванні страва. Зазвичай деруни готують із тертої картоплі, яєць та борошна, але іноді вони залишаються сирими всередині, не хрумтять або взагалі розповзаються по тарілці. Якщо ж ви хочете, щоб страва завжди виходила смачною, візьміть на замітку три прийоми від Pixelinform. Вони допоможуть зробити страву апетитною.

Виверти, за допомогою яких деруни вийдуть ідеальними

Правильна робота з картоплею. Річ у тому, що цей овоч може змінити колір або виділити безліч води. Тому слід спочатку подрібнити картоплю, посолити, перемішати та залишити на 5 хвилин. Через вказаний час потрібно просто віджати картопляну масу, додати ложку сметани та готувати далі.

Додайте в страву часник — їм ви точно не зіпсуєте картоплю. Для покращення страви візьміть 1-2 зубчики, поріжте ножем і додайте до картопляної маси – і ваші деруни буквально зметуть зі столу.

Подрібніть терткою та додайте в картопляну масу копчений сир. Це може здатися несподіваним, але деруни вийдуть ситними та оригінальними до смаку.

Рекомендуємо спробувати латкеси — деруни по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Це досить проста у приготуванні страва.