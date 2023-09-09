Один продукт сделает драники хрустящими и менее калорийными: хитрый рецепт

Вы влюбитесь в это блюда с первого укуса

Хрустящие снаружи и сочные внутри драники невозможно не любить. Классическое блюдо готовится из картофеля, лука, соли и перца, а дальше каждый кулинар добавляет ингредиенты по своему вкусу.

Smachnonews предлагает приготовить сегодня необычные драники — из кабачков. Они отличаются нежным вкусом, такое блюдо проще приготовить и оно менее калорийное. Вы захотите такие драники еще и еще.

Как приготовить драники из кабачков

Ингредиенты на 2 порции:

2 кабачки;

2 куриных яйца;

стакан муки;

1 чайная ложка соли;

черный молотый перец;

масло для жарки;

репчатый лук или зеленый;

зелень укропа (по желанию).

Способ приготовления:

Кабачки моем, очищаем от кожуры, натираем на терке и посыпаем солью. Оставляем на несколько минут. Когда овощи пустят сок, отжимаем руками лишнюю жидкость. Лук и укроп нарезам. Взбиваем яйца, добавляем к ним муку и специи. Добавляем все к кабачкам, перемешиваем до однородной массы. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем драники до золотистой корочки с каждой стороны.

Подавайте драники из кабачков с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!