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Один продукт сделает драники хрустящими и менее калорийными: хитрый рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти овощные драники вы будете готовить часто
Эти овощные драники вы будете готовить часто. Фото vazhnoznat.com

Вы влюбитесь в это блюда с первого укуса

Хрустящие снаружи и сочные внутри драники невозможно не любить. Классическое блюдо готовится из картофеля, лука, соли и перца, а дальше каждый кулинар добавляет ингредиенты по своему вкусу.

Smachnonews предлагает приготовить сегодня необычные драники — из кабачков. Они отличаются нежным вкусом, такое блюдо проще приготовить и оно менее калорийное. Вы захотите такие драники еще и еще.

Как приготовить драники из кабачков

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 кабачки;
  • 2 куриных яйца;
  • стакан муки;
  • 1 чайная ложка соли;
  • черный молотый перец;
  • масло для жарки;
  • репчатый лук или зеленый;
  • зелень укропа (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Кабачки моем, очищаем от кожуры, натираем на терке и посыпаем солью. Оставляем на несколько минут. Когда овощи пустят сок, отжимаем руками лишнюю жидкость.
  2. Лук и укроп нарезам. Взбиваем яйца, добавляем к ним муку и специи. Добавляем все к кабачкам, перемешиваем до однородной массы.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем драники до золотистой корочки с каждой стороны.

Подавайте драники из кабачков с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кабачки #Драники #Готовим дома