Один продукт сделает драники хрустящими и менее калорийными: хитрый рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы влюбитесь в это блюда с первого укуса
Хрустящие снаружи и сочные внутри драники невозможно не любить. Классическое блюдо готовится из картофеля, лука, соли и перца, а дальше каждый кулинар добавляет ингредиенты по своему вкусу.
Smachnonews предлагает приготовить сегодня необычные драники — из кабачков. Они отличаются нежным вкусом, такое блюдо проще приготовить и оно менее калорийное. Вы захотите такие драники еще и еще.
Как приготовить драники из кабачков
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 кабачки;
- 2 куриных яйца;
- стакан муки;
- 1 чайная ложка соли;
- черный молотый перец;
- масло для жарки;
- репчатый лук или зеленый;
- зелень укропа (по желанию).
Способ приготовления:
- Кабачки моем, очищаем от кожуры, натираем на терке и посыпаем солью. Оставляем на несколько минут. Когда овощи пустят сок, отжимаем руками лишнюю жидкость.
- Лук и укроп нарезам. Взбиваем яйца, добавляем к ним муку и специи. Добавляем все к кабачкам, перемешиваем до однородной массы.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем драники до золотистой корочки с каждой стороны.
Подавайте драники из кабачков с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!