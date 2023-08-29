Два бюджетных ингредиента - и ваши драники станут лучше ресторанных

Блюдо расхватают со стола за секунды

Драники – популярное блюдо на столе украинцев. Это отличный вариант для обеда, ужина или даже перекуса в том случае, если хочется простого, но вкусного блюда.

Это достаточно простое в приготовлении блюдо. Обычно драники готовят из тертого картофеля, яиц и муки, но иногда они остаются сырыми внутри, не хрустят или вообще расползаются по тарелке. Если же вы хотите, чтобы блюдо всегда получалось вкусным, возьмите на заметку три уловки от Pixelinform. Они помогут сделать блюдо аппетитным.

Уловки, с помощью которых драники получатся идеальными

Правильная работа с картофелем. Дело в том, что этот овощ может поменять цвет либо выделить огромное количество воды. Поэтому следует сначала измельчить картофель, посолить, перемешать и оставить на 5 минут. Через указанное время нужно просто отжать картофельную массу, добавить ложку сметаны и готовить дальше.

Добавляйте в блюдо чеснок – им вы точно не испортите картошку. Для улучшения блюда возьмите 1-2 зубчика, порежьте ножом и добавьте к картофельной массе – и ваши драники буквально сметут со стола.

Измельчите теркой и добавьте в картофельную массу копченый сыр. Это может показаться неожиданным, но драники получатся сытными и оригинальными по вкусу.

Рекомендуем попробовать латкесы — драники по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Это достаточно простое в приготовлении блюдо.