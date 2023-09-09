Всього дві хвилини — і найкращий соус до м’яса готовий: простий рецепт

Чудовий додаток до основної страви

З соусом все стає значно смачнішим. Навіть соковитий шашлик, яким би ідеальним він не був, потребує соусу. Наприклад білого горіхового. Розповідаємо, як його приготувати.

Для його приготування потрібні найпростіші продукти. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

сметана — 3 ст.л.;

майонез — 3 ст.л.;

часник — 1 зубчик;

кріп — пучок;

соус теріякі — 1 ст.л.;

волоські горіхи — 1 жменя;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Часник чистимо. Кріп ретельно миємо, просушуємо на серветках. Волоські горіхи очищаємо від шкаралупи. Прогріваємо їх на сухій сковороді — так вони охочіше поділяться своїм смаком з іншими складовими соусу. Всі вказані в рецепті продукти перекладаємо в блендер. Перебиваємо їх до стану однорідної пасти. На цьому етапі куштуємо соус на сіль та перець, можна додати інші спеції або кілька крапель лимонного соку — щоб вирівняти смак.

Соус готовий. Він має чіткий горіхово-часниковий присмак та дуже ніжну текстуру. Саме те, що треба до м’яса. А горіхи до нього можна дуже просто почистити.