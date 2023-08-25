Хитрий спосіб чищення горіхів: як застосувати пляшку, щоб ядра лишались цілими

Ви могли не знати про цей спосіб

Ми розповідали, як правильно і якісно очистити лісові гриби від "живності". Тепер ділимось цікавим способом чищення горіхів.

Для багатьох страв, особливо для прикрашання десертів і випічки, волоські горіхи потрібні "метеликами" — себто, з цілими ядрами. Як ефективно їх почистити, щоб зберегти цілими, розповіли на порталі "ТуткаТамка".

Як розколоти волоські горіхи, не пошкодивши ядро?

Якщо їх потрібно дуже багато, найкраще використовувати спеціальні пристосування — горіхоколи. Але нерідко вони не лише розколюють шкаралупу, але і ядро перетворюють на кашу. Найкращим способом, доступним в домашніх умовах, є розколювання горіха на звичайній скляній пляшці. Саме такий метод залишає ядра цілими.

Підійде пляшка від шампанського або пива. Поставте її перед собою і покладіть горіх на горлечко пляшки дном донизу. Тоді вдарте молотком по "носику" горіха. Не варто гатити, що є сили, — намагайтесь рівномірно розподілити силу удару.

Таким способом можна розколоти навіть особливо щільну шкаралупу, а серцевина залишиться цілою.

Залишиться лише акуратно дістати перегородку, розламавши ядро навпіл. Також ми розповідали, як правильно варити кукурудзу.