Всего две минуты – и лучший соус к мясу готов: простой рецепт

Прекрасное дополнение к основному блюду

С соусом все становится гораздо вкуснее. Даже сочный шашлык, каким бы идеальным он ни был, нуждается в соусе. Например, белого орехового. Рассказываем, как его приготовить.

Для его приготовления требуются самые простые продукты. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

сметана — 3 ст.л.;

майонез – 3 ст.л.;

чеснок – 1 зубчик;

укроп – пучок;

соус терияки – 1 ст.л.;

грецкие орехи — 1 горсть;

соль, перец.

Способ приготовления:

Чеснок чистим. Укроп тщательно моем, просушиваем на салфетках. Грецкие орехи очищаем от скорлупы. Прогреваем их на сухой сковороде – так они охотнее поделятся своим вкусом с другими составляющими соуса. Все указанные в рецепте продукты перекладываем в блендер. Перебиваем их в состояние однородной пасты. На этом этапе пробуем соус на соль и перец, можно добавить другие специи или несколько капель лимонного сока – чтобы выровнять вкус.

Соус готов. Он имеет четкий орехово-чесночный вкус и очень нежную текстуру. Именно то, что нужно мясу. А орехи к нему можно очень просто почистить.