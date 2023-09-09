Всего две минуты – и лучший соус к мясу готов: простой рецепт
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Прекрасное дополнение к основному блюду
С соусом все становится гораздо вкуснее. Даже сочный шашлык, каким бы идеальным он ни был, нуждается в соусе. Например, белого орехового. Рассказываем, как его приготовить.
Для его приготовления требуются самые простые продукты. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- сметана — 3 ст.л.;
- майонез – 3 ст.л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- укроп – пучок;
- соус терияки – 1 ст.л.;
- грецкие орехи — 1 горсть;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Чеснок чистим. Укроп тщательно моем, просушиваем на салфетках.
- Грецкие орехи очищаем от скорлупы. Прогреваем их на сухой сковороде – так они охотнее поделятся своим вкусом с другими составляющими соуса.
- Все указанные в рецепте продукты перекладываем в блендер. Перебиваем их в состояние однородной пасты.
- На этом этапе пробуем соус на соль и перец, можно добавить другие специи или несколько капель лимонного сока – чтобы выровнять вкус.
Соус готов. Он имеет четкий орехово-чесночный вкус и очень нежную текстуру. Именно то, что нужно мясу. А орехи к нему можно очень просто почистить.