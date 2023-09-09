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Всего две минуты – и лучший соус к мясу готов: простой рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Приготовьте его к шашлыку – и все будут в восторге
Приготовьте его к шашлыку – и все будут в восторге

Прекрасное дополнение к основному блюду

С соусом все становится гораздо вкуснее. Даже сочный шашлык, каким бы идеальным он ни был, нуждается в соусе. Например, белого орехового. Рассказываем, как его приготовить.

Для его приготовления требуются самые простые продукты. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • сметана — 3 ст.л.;
  • майонез – 3 ст.л.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • укроп – пучок;
  • соус терияки – 1 ст.л.;
  • грецкие орехи — 1 горсть;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Чеснок чистим. Укроп тщательно моем, просушиваем на салфетках.
  2. Грецкие орехи очищаем от скорлупы. Прогреваем их на сухой сковороде – так они охотнее поделятся своим вкусом с другими составляющими соуса.
  3. Все указанные в рецепте продукты перекладываем в блендер. Перебиваем их в состояние однородной пасты.
  4. На этом этапе пробуем соус на соль и перец, можно добавить другие специи или несколько капель лимонного сока – чтобы выровнять вкус.

Соус готов. Он имеет четкий орехово-чесночный вкус и очень нежную текстуру. Именно то, что нужно мясу. А орехи к нему можно очень просто почистить.

Теги:
#Рецепт #Орехи #Соус #Сметана