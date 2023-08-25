Хитрый способ чистки орехов: как применить бутылку, чтобы ядра оставались целыми

Вы могли не знать об этом способе

Мы рассказывали, как правильно и качественно очистить лесные грибы от "живости". Теперь делимся интересным способом чистки орехов.

Для многих блюд, особенно для украшения десертов и выпечки, грецкие орехи нужны "бабочками" — то есть, с целыми ядрами. Как эффективно их почистить, чтобы сохранить целиком, рассказали на портале "ТуткаТамка".

Как расколоть грецкие орехи, не повредив ядро?

Если их нужно очень много, лучше использовать специальные приспособления — орехоколы. Но часто они не только раскалывают скорлупу, но и ядро превращают в кашу. Лучшим способом, доступным в домашних условиях, является раскалывание ореха на обычной стеклянной бутылке. Именно такой метод оставляет ядра целыми.

Подойдет бутылка от шампанского или пива. Поставьте ее перед собой и положите орех на горлышко бутылки дном вниз. Тогда ударьте молотком по "носику" ореха. Не стоит варить, что есть силы, старайтесь равномерно распределить силу удара.

Таким способом можно расколоть даже особенно плотную скорлупу, а сердцевина останется целой.

Остается только аккуратно достать перегородку, разломив ядро пополам. Также мы рассказывали, как правильно варить кукурузу.