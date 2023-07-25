Правила, о которых молчат шашлычники: как пожарить идеальный шашлык

Секреты жарки мяса на мангале

Все любят сочный шашлык. Это блюдо, которое требует правильного подхода и умения обращаться с мясом на мангале. Вроде бы все просто, а на самом деле не очень.

Бывает, что шашлык выходит подгоревшим снаружи, или сырой внутри. Или и то, и другое сразу. Идеальный вариант — когда он получается равномерной прожарки. Как правильно жарить мясо на мангале, рассказали на ProstoWay.

Всё начинается с выбора правильного момента. Нужно дождаться, когда дрова прогорят и превратятся в уголь. Он должен покрыться белой золой. Только после этого можно ставить шампуры. Жар должен быть таким, чтобы, подняв руку на уровень шампуров, было горячо, но температуру можно было выдерживать.

Очень важно выбрать правильное расстояние от угля до шампуров — примерно 15-17 см. Переворачивайте шампур сразу, как слышите, что со стороны угля жир начинает кипеть. В общей сложности, на мангале мясо должно провести примерно 20-25 минут, и не дольше. Если затянуть приготовление, блюдо будет либо подгоревшим, либо сухим.

Эти простые советы помогут приготовить вкусный шашлык. Также мы рассказывали, как быстро приготовить вкусный соус к мясу.