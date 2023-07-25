Правила, про які мовчать шашличники: як посмажити ідеальний шашлик

Секрети смаження м’яса на мангалі

Всі люблять соковитий шашлик. Це страва, яка потребує правильного підходу, а також вміння поводитися з м’ясом на мангалі. Ніби все просто, а насправді не дуже.

Буває, що шашлик виходить підгорілий зовні, або сирий всередині. Або і те, і інше одразу. Ідеальний варіант, коли просмаження виходить рівномірним. Як правильно смажити м’ясо на мангалі, розповіли на ProstoWay.

Все починається з вибору правильного моменту закладання м'яса. Він наступає, коли дрова прогорають до вугілля. Коли воно вкриється білим попелом, можна ставити шампури. Жар має бути таким, щоб, якщо піднести руку на рівень шампурів, руці було гаряче, але можна було витримувати.

Дуже важливо обрати правильну відстань від вугілля до шампурів — приблизно 15-17 см. Перевертайте шампур, коли чуєте, як починає кипіти жир зі сторони вугілля. Дивіться, щоб м’ясо не підгорало. Загалом на мангалі м’ясо має провести приблизно 20-25 хвилин. Якщо довше — страва буде або підгорілою, або сухою.

Ці прості поради допоможуть приготувати смачний шашлик. Також ми розповідали, як швидко приготувати смачний соус до м’яса.