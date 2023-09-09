Гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт пікантного салату
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Чудова страва до святкового столу і не тільки
Ми розповідали, як приготувати ситний салат з баклажанів. Тепер ділимось рецептом ще однієї чудової закуски — пікантної смакоти з консервованим крилем.
Для приготування такого салату придбайте консерву з м’ясом криля. А гостроти смаку додасть часник. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- м’ясо криля — 200 г;
- консервована кукурудза — 200 г;
- варені яйця — 3 шт.;
- мариновані огірки — 3 шт.;
- кисломолочний сир — 200 г;
- часник — 1 зубчик;
- майонез;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо. Коли охолонуть, чистимо та натираємо на тертці.
- З кукурудзи зливаємо рідину. Криля добре розминаємо виделкою та змішуємо з кукурудзою та кисломолочним сиром. До свого смаку солимо.
- Мариновані огірки дрібно нарізаємо кубиком. Часник натираємо та додаємо в салат.
- Заправити таку закуску можна майонезом. Перед подачею салат рекомендується охолодити — так буде ще смачніше.
Закуска виходить смачна, поживна та пікантна. Ідеально до святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати смачну піцу на лаваші.