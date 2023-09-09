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Гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт пікантного салату

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже простий гострий салат Новина оновлена 09 вересня 2023, 14:23
Дуже простий гострий салат. Фото prostoway

Чудова страва до святкового столу і не тільки

Ми розповідали, як приготувати ситний салат з баклажанів. Тепер ділимось рецептом ще однієї чудової закуски — пікантної смакоти з консервованим крилем.

Для приготування такого салату придбайте консерву з м’ясом криля. А гостроти смаку додасть часник. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • м’ясо криля — 200 г;
  • консервована кукурудза — 200 г;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • мариновані огірки — 3 шт.;
  • кисломолочний сир — 200 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо. Коли охолонуть, чистимо та натираємо на тертці.
  2. З кукурудзи зливаємо рідину. Криля добре розминаємо виделкою та змішуємо з кукурудзою та кисломолочним сиром. До свого смаку солимо.
  3. Мариновані огірки дрібно нарізаємо кубиком. Часник натираємо та додаємо в салат.
  4. Заправити таку закуску можна майонезом. Перед подачею салат рекомендується охолодити — так буде ще смачніше.

Закуска виходить смачна, поживна та пікантна. Ідеально до святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати смачну піцу на лаваші.

Теги:
#Рецепт #Салат #Святковий стіл