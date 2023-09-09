Гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт пікантного салату

Чудова страва до святкового столу і не тільки

Ми розповідали, як приготувати ситний салат з баклажанів. Тепер ділимось рецептом ще однієї чудової закуски — пікантної смакоти з консервованим крилем.

Для приготування такого салату придбайте консерву з м’ясом криля. А гостроти смаку додасть часник. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

м’ясо криля — 200 г;

консервована кукурудза — 200 г;

варені яйця — 3 шт.;

мариновані огірки — 3 шт.;

кисломолочний сир — 200 г;

часник — 1 зубчик;

майонез;

сіль.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо. Коли охолонуть, чистимо та натираємо на тертці. З кукурудзи зливаємо рідину. Криля добре розминаємо виделкою та змішуємо з кукурудзою та кисломолочним сиром. До свого смаку солимо. Мариновані огірки дрібно нарізаємо кубиком. Часник натираємо та додаємо в салат. Заправити таку закуску можна майонезом. Перед подачею салат рекомендується охолодити — так буде ще смачніше.

Закуска виходить смачна, поживна та пікантна. Ідеально до святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати смачну піцу на лаваші.